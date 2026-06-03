Irán niega haber atacado el aeropuerto de Kuwait y señala a EEUU como responsable por la caída de misiles Patriot

La Guardia Revolucionaria de Irán ha negado este miércoles haber atacado el aeropuerto de Kuwait y ha señalado a Estados Unidos como responsable de los daños en las instalaciones por la caída de los misiles interceptores Patriot en el marco de la oleada de ataques de Teherán contra el país del Golfo, que se ha saldado con un muerto.

"Nuestra investigación sobre el ataque a la terminal de pasajeros kuwaití demuestra que la fuerza aérea de la Guardia Revolucionaria Islámica no disparó ningún proyectil contra este objetivo", ha indicado el general de brigada Hosein Mohebi, quien es portavoz de la Guardia Revolucionaria.

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El portavoz ha defendido así que los misiles estadounidenses impactaron en la instalación aeroportuaria kuwaití "tras fracasar en la interceptación de misiles iraníes" sobre objetivos militares estadounidenses en Kuwait, según ha recogido la agencia de noticias iraní Mehr.

Las autoridades de Kuwait han informado de un muerto --posteriormente confirmado como un ciudadano indio-- y daños "significativos" en una terminal del aeropuerto después de que sus sistemas de defensa antiaérea hayan actuado contra trece misiles y 17 drones lanzados por las fuerzas iraníes.

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El Gobierno de Kuwait ha convocado este mismo miércoles al encargado de negocios de Irán para protestar formalmente por dichos ataques y ha comunicado "la decisión de reducir el número de trabajadores de la Embajada iraní" a través de la declaración como 'persona non grata' de dos de ellos, que deberán abandonar el país "en un plazo máximo de 24 horas".

La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado el lanzamiento de "con misiles y drones" la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Oriente Próximo y un buque de bandera estadounidense.

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El ataque se produce en "respuesta" a la violación del alto el fuego por parte de Washington tras sus últimos ataques contra un buque iraní y la isla de Qeshm y enmarcó sus bombardeos contra Kuwait y Bahréin en "el derecho inherente a la defensa".