EEUU anuncia nuevas sanciones contra líderes del M23 y las FDLR para "abordar las amenazas en el este de RDC"

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes nuevas sanciones contra miembros de la cúpula de los grupos armados Movimiento 23 de Marzo (M23) y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), designaciones cuyo objetivo declarado es "abordar las amenazas a la estabilidad y la prosperidad en el este de República Democrática del Congo (RDC)".

"Hoy, Estados Unidos está tomando medidas adicionales para abordar las amenazas a la estabilidad y la prosperidad en el este de República Democrática del Congo, mediante la imposición de sanciones a altos mandos de dos grupos armados previamente designados por Estados Unidos: las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda y el Movimiento 23 de Marzo, respaldado por Ruanda", ha afirmado el Departamento de Estado en un comunicado firmado por el portavoz Thomas Pigott.

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En el mismo, la cartera dirigida por Marco Rubio detalla la designación, en primer lugar, de Gustave Kubwayo, "comandante de una unidad de inteligencia y operaciones especiales de las FDLR", formadas en el año 2000 con la participación de refugiados hutu y milicias ruandesas que escaparon tras participar en el genocidio de 1994, hasta asentarse en RDC.

Sobre estas, el Departamento de Estado asegura que "han perpetrado violencia étnica contra civiles, utilizado niños soldados, cometido violencia sexual y lanzado ataques transfronterizos que siguen amenazando la seguridad de Ruanda", contiguo a República Democrática del Congo al este del lago Kivu.

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Asimismo, Washington ha sancionado a John Imani Nzenze, a quien ha identificado como "jefe de inteligencia del M23, grupo armado respaldado por Ruanda, responsable de asesinatos, graves violaciones de los derechos humanos y ataques contra civiles en el este de la RDC", donde controla la ciudad de Goma y varias zonas de la provincia de Kivu Sur.

"La Administración (de Donald) Trump está firmemente comprometida a garantizar que todas las partes cumplan sus compromisos en virtud de los históricos Acuerdos de Washington para la Paz y la Prosperidad y el Marco de Doha, y seguirá utilizando todos los instrumentos disponibles para promover una estabilidad duradera en la región", ha agregado, aludiendo a los compromisos alcanzados en Estados Unidos y Qatar para poner fin al dilatado conflicto.

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El Departamento del Tesoro también se ha pronunciado al respecto de estas designaciones en un comunicado en el que su titular, Scott Bessent, ha subrayado que "la violencia persistente de los grupos armados está exacerbando una crisis humanitaria ya de por sí grave y representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos en la región. Las sanciones impuestas hoy respaldan una resolución pacífica y el fin del derramamiento de sangre".

La nota, difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y que ahonda en el razonamiento de las sanciones impuestas y el historial de ambos grupos, recoge que "Estados Unidos espera que RDC neutralice a las FDLR y a los grupos afiliados" y que "Ruanda retire sus tropas y equipo militar de RDC y cese todo apoyo al M23, de conformidad con los compromisos establecidos" en los citados acuerdos.

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