Berlín condena el ataque masivo de Rusia contra Ucrania que causó 23 muertos el martes

Berlín, 3 jun (EFE).- El Gobierno alemán condenó este miércoles los ataques de Rusia contra la población y las infraestructuras civiles en Ucrania después de que al menos 23 personas murieran por impacto de misiles o drones rusos en las ciudades de Kiev y Dnipró el martes y llamó a mantener la presión sobre Moscú para poner fin a la guerra.

"En los últimos días hemos vuelto a observar ataques rusos masivos contra la población civil e infraestructuras civiles en Ucrania, con numerosos muertos y heridos. Están alcanzando ya unas proporciones realmente aterradoras", dijo en Berlín en rueda de prensa Steffen Meyer, portavoz adjunto del Ejecutivo.

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Meyer agregó que para la población de Kiev y Dnipró la noche del lunes al martes, en la que miles de personas tuvieron que protegerse en refugios antiaéreos y en el metro, "fue de nuevo una pesadilla".

Esto demuestra que, a pesar de la presión y de la firmeza de Ucrania, el presidente ruso, Vladímir Putin, "continúa con sus despiadados ataques contra la población civil", según el portavoz gubernamental.

"Evidentemente de verdad que no conoce límites y condenamos enérgicamente este proceder de Rusia", añadió Meyer al referirse a esta nueva escalada.

Por su parte, Martin Giese, portavoz adjunto del Ministerio alemán de Asuntos Exteriores, afirmó que el ataque ruso del martes contra Ucrania "demuestra lo importante que es mantener la presión sobre Rusia para que ponga fin a esta guerra de agresión criminal", que Moscú "libra realmente contra la población civil". EFE

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