EEUU destruye cuatro drones iraníes que se dirigían al estrecho de Ormuz y bombardea dos estaciones de radares

Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han destruido este viernes cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que iban dirigidos hacia el estrecho de Ormuz y, posteriormente, han bombardeado estaciones de radares de vigilancia costeras en Goruk y en la isla de Qeshm, en una nueva escalada de tensión en la región.

Según ha detallado el mando militar estadounidense, la interceptación de las aeronaves no tripuladas se ha ejecutado al determinar que representaban una "amenaza inmediata" para el tráfico marítimo comercial y militar que opera en la zona.

"Hace unos momentos, las fuerzas del CENTCOM derribaron cuatro drones de ataque de un solo sentido iraníes que fueron lanzados hacia el Estrecho de Ormuz. Los drones de ataque representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron sitios de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para defenderse contra más ataques", ha explicado.

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El CENTCOM ha enfatizado que sus efectivos en la región permanecen en estado de máxima alerta y plenamente preparados para responder a cualquier agresión "injustificada" por parte de Teherán "en defensa" de la seguridad marítima internacional.

"Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes y preparadas para responder a la agresión iraní injustificada en defensa propia", ha concluido.

Estas acciones se producen en un momento de gran tensión, coincidiendo con las complejas y tensas negociaciones que Washington y Teherán mantienen en busca de un posible acuerdo de paz, y que dificultan aún más el diálogo entre ambas naciones.

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