EE.UU. confirma la emisión de visas para la selección de Irán rumbo al Mundial 2026

Washington, 5 jun (EFE).- Estados Unidos confirmó este viernes la emisión de visas para la selección nacional de fútbol de Irán, despejando las dudas sobre la participación del combinado asiático en el Mundial de 2026, que se disputará en territorio estadounidense, Canadá y México.

La confirmación llegó a través del embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, en medio de la incertidumbre generada por las restricciones migratorias impuestas por Washington a ciudadanos iraníes y las dudas sobre si los jugadores recibirían autorización para ingresar al país donde jugarán la fase de grupos. EFE

PUBLICIDAD