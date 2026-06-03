Bendodo califica las reuniones bilaterales de financiación de "cortina de humo" y respalda que ccaa decidan no acudir

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local+Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado este miércoles que las reuniones bilaterales planteadas por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica son una "cortina de humo" y ha considerado que la "bilateralidad" a la hora de tratar este asunto es un "error".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Bendodo ha defendido que los gobiernos de las comunidades del PP son autónomos para decidir si acuden o no a esas reuniones: "Están cargados sobre todo de sentido común y no hace falta que se les dé ninguna instrucción para que decidan no participar en una pantomima".

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Ha señalado que, "con la que está cayendo y con la legislatura colapsada", el Gobierno central reabre el debate sobre la financiación autonómica "como una cortina de humo".

Para Bendodo, la propuesta de nuevo modelo de financiación que se presentó en enero "nació muerta" por el hecho de que tú no puedes "pactar lo de todos solo con unos pocos, precisamente, con los que quieren romper España". "Ese modelo de financiación fue pactado con el separatismo catalán y fue anunciado en Moncloa por el señor (Oriol) Junqueras", ha apuntado.

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En cualquier caso, ha insistido en que los gobiernos de las comunidades "son autónomos y ellos decidirán cada uno qué hacer", y ha indicado que la dirección nacional del PP se limita a "marcar un camino", en el sentido de que entiende que "la bilateralidad es un error" a la hora de abordar un asunto de esta importancia.

"Lo de todos se negocia en la mesa de todos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde hay que hablar del modelo de financiación autonómica", ha señalado Elías Bendodo, para quien la bilateralidad lo único que busca es "intentar comprar alguna voluntad".

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