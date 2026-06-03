Android alertará sobre las llamadas de estafa que simulan proceder de un número de teléfono conocido

Android detectará las llamadas de estafa con la nueva actualización de la aplicación Teléfono de Google, para alertar sobre las que simulan proceder de un número conocido por la víctima.

La aplicación de Teléfono es capaz de detectar si un estafador llama simulando un número en el confía el usuario. Esta situación puede ocurrir en el marco de un intento de estafa de suplantación, en la que la pantalla del teléfono muestra la identificación de la persona, por ejemplo, 'Mamá, y al aceptar, la voz suena como la de ella.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al otro lado hay una persona distinta. En caso de detectar que la llamada es falsa, notificará al usuario para que pueda terminar con la llamada, como explica Google en su blog oficial.

Android verificará que si la llamada procede de un número que el usuario tenga registrado en la agenda de contactos de su dispositivo, pero solo puede detectar las estafas en el caso de que el contacto y el usuario utilicen la 'app' Teléfono de Google y en teléfonos Android a partir de la versión 12.

PUBLICIDAD

Google ha destacado la amenaza que presentan las llamadas de suplantación. Ante el hecho de que cada vez menos personas responden las llamadas de números desconocidos, los estafadores han optado por suplantar los números de los contactos de sus víctimas.

Para ello, falsifican el número de teléfono y redirigen las llamadas a través de un 'software' basado en Internet para que parezca que la llamada proviene de un contacto conocido. Luego, con inteligencia artificial, imitan la voz de la persona conocida, ya sea un familiar, un amigo o un compañero de trabajo.

PUBLICIDAD

Esta protección llega con la actualización de Android de junio junto a otras funciones de inteligencia artificial,como el probador virtual y las caracerísticas para menores de 13 años de la aplicación 'Seguridad Personal'.

La aplicación ahora podrá registrar información médica de los menores y establecer números de contacto de emergencia que mostrarán en la pantalla de bloqueo del dispositivo. También podrán activar la detección de accidentes de coche y usar las funciones de ubicación.

PUBLICIDAD