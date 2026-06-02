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Telefónica Venezuela integra la presidencia en la posición de consejero delegado, en manos de Antonio Valente

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La filial de Telefónica en Venezuela ha integrado en la posición de consejero delegado, ejercida por Antonio Valente Izzi desde 2024, las responsabilidades de presidencia que venía desempeñando José Luis Rodríguez Zarco, quien, tras ocho años en la empresa, regresa a España a finales del mes de junio por motivos personales y familiares, según ha informado en un comunicado.

Valente es venezolano y licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Católica Andrés Bello, y cuenta con un MBA con mención en Gerencia de Finanzas cursado en la Universidad Metropolitana, así como con una maestría en Gerencia Tributaria de la Empresa por la misma casa de estudios.

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Además, tiene una trayectoria de más de dos décadas en distintas áreas administrativas y financieras de Telefónica en Venezuela. En este contexto, en 2018 fue promovido a director financiero y, desde octubre de 2024, se desempeña como CEO de la empresa.

Telefónica ha agradecido a Rodríguez Zarco su compromiso y dedicación durante más de 25 años en Latinoamérica, trabajando para Argentina y Venezuela.

Movistar es la compañía líder en telefonía móvil en Venezuela, con más de 10 millones de clientes, una red 5G en expansión, una oferta de planes y servicios diferenciados y un sólido portafolio de soluciones para pymes y grandes empresas.

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Con todo, la 'teleco' presidida por Marc Murtra tiene previsto salir del mercado venezolano como parte de su hoja de ruta, tras haber desinvertido en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y México.

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