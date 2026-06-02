Siemens diseña una arquitectura de referencia para centros de datos de IA de Nvidia

La compañía tecnológica alemana Siemens, en colaboración con Nvidia y Fluence, ha desarrollado un diseño de referencia alineado con 'Nvidia DSX Vera Rubin' con el objetivo de crear una arquitectura eléctrica, de potencia y de control para proveedores de infraestructura de nube especializada.

Este diseño cuenta con una capacidad total de instalación de 136 megavatios (MW) y una carga de tecnologías de la información de 100 MW, con la que se abarca desde la conexión de servicios públicos hasta la interfaz del 'rack', pasando por la distribución de media tensión y bloques de potencia modular de baja tensión.

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El diseño se integra de manera centralizada en la gestión de centros de datos, lo que ofrece una visión unificada de la infraestructura de energía, refrigeración y computación. Por otro lado, incorpora parámetros de diseño eléctrico para garantizar la compatibilidad con las cargas de trabajo y las arquitecturas de sistema de Nvidia.

Por su parte, la tecnología de almacenamiento de energía por batería de Fluence proporciona la flexibilidad y resiliencia necesarias para operar en entornos con limitaciones de energía.

Siemens, que cuenta con unos 79.400 empleados en su división de infraestructuras inteligentes a fecha de 30 de septiembre de 2025, busca con este proyecto acelerar la transformación de los operadores de centros de datos ante las exigentes cargas de trabajo de la inteligencia artificial.

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"La amplia experiencia de Siemens en ingeniería de sistemas de potencia y control, infraestructura modular, protección y entrega industrializada queda patente en este último diseño de arquitectura de referencia conjunta", ha señalado la presidenta de Siemens Smart Infrastructure en EEUU, Ruth Gratzke.

"Esa experiencia operativa es la que nos permite ayudar a socios como Siemens a transformar arquitecturas de referencia en soluciones térmicas implementables que ofrecen un rendimiento fiable desde el primer día a esta escala", ha destacado la presidenta de nVent Systems Protection, Sara Zawoyski.

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