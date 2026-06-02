Microsoft destaca los avances en velocidad y fiabilidad del procesador cuántico Majorana 2

En el marco de Microsoft Build 2026 también ha dedicado un espacio a la computación cuántico con la presentación de Majorana 2, la actualización de su procesador cuántico, con el que destaca los avances en velocidad y fiabilidad que permitirán tener un ordenador cuántico escalable en 2029.

La compañía tecnológica presentó el primer procesador cuántico con cúbits topológicos con material topoconductor en febrero del año pasado como un hito en el camino hacia los ordenadores cuánticos tolerantes al error.

En el marco de Build 2026, Microsoft ha presentado el segundo modelo, Majorana 2, con el que espera tener un ordenador cuántico escalable para 2029, que permitiría abordar problemas complejos en áreas como la salud global, el suministro de alimentos, la sostenibilidad y la producción de energía.

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Este procesador introduce una nueva pila de manteriales que permite una mejora de mil veces en la fiabilidad con respecto a la generación anterior de cúbits, con una vida útil media del cúbit de 20 segundos -llegando alguno incluso al minuto-, lo que significa que son capaces de mantener su estado más tiempo.

La compañía ha destacado también la velocidad, ya que es capaz de realizar operaciones en un microsegundo, el tamaño de los cúbits, de 1/100 de milímetros.

Junto a Majorana 2, Microsoft ha anunciado la disponibilidad general de Microsoft Discover, una plataforma que combina agentes especializados para la investigación y el desarrollo científico, un motor de descubrimiento que impulsa los flujos de trabajo de investigación y razonamiento, además de seguridad, gobernanza y transparencia de nivel empresarial.

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