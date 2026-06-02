La publicación divulgativa 'Asombrosa' reivindica el papel de la ciencia como motor de progreso y transformación social

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC) y Kyndryl han presentado este martes 'Asombrosa', una publicación divulgativa que reivindica el papel de la ciencia como motor de progreso, innovación y transformación social.

El proyecto, fruto de más de un año y medio de trabajo conjunto, reúne a 20 científicos españoles de primer nivel para acercar al gran público cómo la investigación científica impacta de forma directa en la vida cotidiana, según ha informado la RAC.

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Entre los científicos participantes figuran referentes internacionales como Ignacio Cirac, pionero de la computación cuántica; Verónica Bolón, especialista en inteligencia artificial sostenible; Miguel Delibes, referente en biodiversidad y conservación; Guillermina López-Bendito, investigadora en neurociencia; o Jesús Martínez Frías, geólogo planetario y astrobiólogo vinculado a misiones de la NASA.

La publicación 'Asombrosa' incluye conversaciones y reportajes divulgativos sobre temas clave para el futuro, como el desarrollo de algoritmos energéticamente eficientes, la protección frente a riesgos digitales, el potencial de la computación cuántica, la transición energética, el cambio climático o la comprensión del cerebro humano.

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A través de diez grandes áreas temáticas -desde inteligencia artificial, ciberseguridad y computación cuántica hasta sostenibilidad, energía, neurociencia o exploración espacial-, Asombrosa combina rigor científico y narrativa divulgativa para mostrar cómo la ciencia está presente en ámbitos tan cotidianos como las transacciones móviles, la medicina, la energía o la protección medioambiental.