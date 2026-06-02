El primer ministro aplaude a los votantes en las generales y ensalza su "contribución a la democracia"

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha aplaudido la "perseverancia" mostrada por la población al acudir a las urnas para las elecciones generales del lunes y ha recalcado que todos los votos suponen "una contribución a la democracia" en el país, en un proceso en el que su formación, el Partido de la Prosperidad (PP) figura como claro favorito para hacerse con la victoria.

"El pueblo de Etiopía es un pueblo extraordinario y admirable. Aparte del creador, ¿quién puede conocer y comprender verdaderamente a nuestro pueblo en su totalidad? Mediante las elecciones de este año, los etíopes han demostrado una vez más al mundo que son un pueblo con una rica cultura, un profundo patriotismo y la capacidad de velar por el bien común", ha dicho Abiy.

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Así, ha destacado en un mensaje publicado a través de redes sociales que la población "no se viera intimidada por el frío o la oscuridad de la noche, el sol o la lluvia" a la hora de acudir a las urnas, antes de agregar que "incluso las bodas, los funerales, los nacimientos y otras obligaciones sociales no impidieron que participaran".

"La perseverancia que demostraron ante tantos desafíos y adversidades, contra todo pronóstico, fue una contribución a la democracia y a la supervivencia misma de la nación", ha señalado, al tiempo que ha destacado que "supone un privilegio" ser el primer ministro del país africano.

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Por ello, ha reclamado que "quienes han sido elegidos honren la confianza depositada en ellos y sirvan a este pueblo con integridad y sinceridad". Un pueblo que ha pagado un alto precio por el sistema democrático. Que sean dignos de esa responsabilidad", ha apostillado Abiy.

Los comicios, sobre los que por el momento no se han publicado resultados, han tenido lugar en medio del repunte de las tensiones en las regiones de Tigray y Amhara (norte) y ante la intensificación de los conflictos y las luchas por el poder en torno al Cuerno de África.

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El PP de Abiy es considerado el gran favorito, entre denuncias por parte de la oposición sobre el aumento de la represión contra el espacio cívico y la falta de verdaderas oportunidades para competir en las urnas y lograr un cambio del ciclo político abierto tras la llegada del jefe del Ejecutivo al cargo en abril de 2018.