El Gobierno aprueba hasta 70 millones para financiar proyectos de centros tecnológicos a través del programa Cervera

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la convocatoria 2026 del programa Cervera, que cuenta con un presupuesto de hasta 70 millones de euros para financiar proyectos de I+D+I desarrollados por agrupaciones de centros tecnológicos.

La convocatoria financiará tanto programas estratégicos de tecnologías prioritarias en materia seguridad y defensa como programas en el ámbito civil, según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que gestionará estas ayudas a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que "el programa Cervera refleja un nuevo modelo de políticas de innovación y acelera la transferencia de conocimiento hacia las empresas en ámbitos considerados prioritarios para la competitividad y la autonomía estratégica de España".

Los proyectos del programa Cervera se orientan a desarrollar soluciones para mejorar las capacidades innovadoras y de transferencia de conocimiento de los centros tecnológicos, para que apoyen la competitividad del tejido empresarial español. Estos proyectos contarán con un presupuesto de entre 2 y 5 millones de euros.

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El programa también promueve la cooperación interterritorial, financiando proyectos desarrollados por agrupaciones de entre 4 y 7 centros tecnológicos, lo que permite una amplia participación que vaya más allá de redes ya consolidadas, fomentando la incorporación de nuevos centros y una densificación de las colaboraciones entre estos, ya que, aunque existen centros tecnológicos en todas las CCAA, tradicionalmente han colaborado poco entre sí, a pesar de compartir áreas de especialización y retos comunes.

El plazo de ejecución de los programas estratégicos es plurianual, de modo que las actuaciones subvencionables deberán iniciarse el 1 de enero de 2027 y podrán tener una duración de 3 o 4 años.

La obtención de la ayuda supone también la acreditación como 'Centro de Excelencia Cervera', un reconocimiento que sirve para visibilizar el liderazgo del centro en la tecnología prioritaria correspondiente.

TECNOLOGÍAS VINCULADAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA

La mayor novedad en la convocatoria 2026 es la definición y selección de las tecnologías prioritarias Cervera vinculadas a la seguridad y defensa, en colaboración con el Ministerio de Defensa, como son gemelos digitales avanzados para el refuerzo de capacidades de defensa; sensores cuánticos aplicados a defensa; tecnologías habilitadoras para vehículos en vuelo hipersónico; tecnologías para sistemas electromagnéticos cinéticos y metamateriales y nanomateriales avanzados para aplicaciones en defensa y seguridad. Asimismo, las tecnologías de carácter civil son economía circular y transporte inteligente.

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La convocatoria continúa el compromiso del Ministerio con el impulso de la innovación en España a través del fomento la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en tecnologías relevantes para la economía española.

La innovación ocupa un papel relevante en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que persigue fortalecer las capacidades militares del país e impulsar la transformación del tejido productivo nacional, a través del desarrollo de tecnologías de doble uso, civil y militar, en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la computación cuántica, las telecomunicaciones avanzadas y la ciberseguridad.

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Desde su lanzamiento en 2019, este programa acumula una dotación de 255 millones de euros, de los cuales 185 millones de euros corresponden a las cuatro convocatorias anteriores (2019, 2021, 2023, 2025).

En total, hasta la fecha han participado 62 centros tecnológicos que han desarrollado 45 proyectos que integran 213 operaciones (participantes), lo que significa 4,7 participantes por proyecto de media. El importe total de subvenciones concedidas asciende a 182,4 millones de euros, el 98,6% de la dotación disponible.

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El importe de ayudas solicitado en estas 4 convocatorias de Ayudas Cervera ha sido de 336,7 millones de euros, lo que significa que la aportación CDTI aprobada sobre la solicitada ha sido del 54,2%. La concesión media ha sido de 4,05 millones de euros por proyecto y 0,86 millones de euros por participante.

Las ayudas Cervera se han distribuido en 15 de las 17 comunidades autónomas españolas. Entre ellas destacan País Vasco (24,6% de la aportación CDTI), Comunidad Valenciana (16,5%) y Galicia (13,3%). Entre las 3 suman el 54% de las ayudas concedidas. Tras ellas, un segundo grupo de 5 CCAA -Asturias, Castilla y León, Cataluña, Andalucía y Navarra- suma el 36% de las ayudas y finalmente un tercer grupo de 7 CCAA suma el 9,6% restante.

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Las entidades de País Vasco y de la Comunidad Valenciana lideran 22 de los 45 proyectos (11 cada una de ellas), con lo que entre las dos lideran en 48,9% de los proyectos apoyados por Cervera y son las receptoras del 41,2% de la aportación del CDTI al programa.

El 50,6% de la aportación CDTI de estas 4 convocatorias de ayudas Cervera corresponde a proyectos que trabajan en tecnologías de sectores industriales (27,5%) y TIC (23,1%). Después destaca energía (15,3%); alimentación, agricultura y pesca (12,4%) y seguridad y defensa (12,1%).

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