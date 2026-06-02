La visita del papa a España costará 25 millones de euros

Madrid, 2 jun (EFE).- La visita de León XIV a España, del 6 al 12 de junio, tendrá un coste de 25 millones de euros (29 millones de dólares), de los que un 20 % se cubrirá con aportaciones económicas de las administraciones públicas, en concreto, de las regiones de Canarias y Cataluña.

En ese presupuesto "no están otras aportaciones que puedan realizar las administraciones públicas en especie", como son la cesión de instalaciones públicas, toda la operación de seguridad del viaje o el traslado de los papamóviles, precisó en una conferencia de prensa Fernando Giménez Barriocanal, uno de los coordinadores españoles del viaje.

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El papa estará en Madrid, Barcelona (Cataluña) y Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, en el archipiélago atlántico de las islas Canarias.

En el caso de Madrid, las autoridades regionales y locales ponen a disposición el centro internacional de prensa, instalado en el pabellón multiusos Movistar Arena, así como toda la red de servicios públicos de la capital.

Según Giménez Barriocanal, además de ese 20 % citado, el 45 % del presupuesto se va a pagar con aportaciones de benefactores privados (empresas y fundaciones), el 30 % con recursos propios de las diócesis y la Conferencia Episcopal Española que salen de aportaciones de los fieles, y un 5 % con pequeños donativos.

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El 85 % de esos 25 millones de euros se destina directamente a cada uno de los actos del programa oficial, y el resto irá a logística, comunicación y preparación.

Giménez Barriocanal agradeció el apoyo de las administraciones locales, regionales y estatales, y al Gobierno de la nación en particular por catalogar la visita como acontecimiento de interés público, lo que permitirá a los donantes incrementar la desgravación fiscal.

Además, el cálculo del "retorno económico" de la visita del pontífice será al menos de 150 millones de euros (175 millones de dólares), aunque quiso resaltar sobre todo el valor "espiritual" del encuentro.

El coordinador dijo que el presupuesto de la visita está "razonablemente cubierto", si bien habrá una colecta extraordinaria con motivo de la celebración del Corpus Christi. "Si sobrara algún euro de lo recaudado, se pondría en manos de la Santa Sede", informó

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Más de 550.000 personas se han inscrito a los actos, a las que se sumarán todos los peregrinos que acudirán sin apuntarse.

Los reyes de España recibirán al pontífice en el aeropuerto de Madrid Barajas el día 6 y a continuación tendrá lugar una recepción oficial en el Palacio Real al comienzo de su estancia en España. EFE

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