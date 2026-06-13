Gobierno chileno califica de “golpe relevante” la muerte del líder del Tren de Aragua

Santiago de Chile, 12 jun (EFE).- El Gobierno chileno consideró este viernes como un "golpe relevante" la muerte del 'Niño Guerrero', Héctor Guerrero Flores, considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua, nacida en las cárceles de Venezuela, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente", dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en su cuenta de la red social X.

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El líder de la banda, calificada como terrorista por Washington, murió en Venezuela en una acción coordinada entre el Comando Sur de Estados Unidos y autoridades de ese país sudamericano, según informó Trump.

Arrau consideró "especialmente esperanzadora" la colaboración entre Estados Unidos y Venezuela que resultó en la muerte de Guerrero y añadió: "esta acción se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas".

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Las autoridades chilenas desmantelaron hace 10 días una red de blanqueo de capitales relacionada con la banda criminal, que operaba mediante bancos chilenos, y detuvieron a una veintena de personas involucradas.

Los acusados son señalados por la Fiscalía chilena de varios presuntos delitos, entre ellos extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal.

Según medios locales, la red enviaba dinero que obtenía de la extorsión y de otras actividades delictivas en una cárcel de Colombia donde está uno de los líderes del grupo, Carlos 'El Bobby' Gómez.

Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a la banda está asentada ya en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países.

"La caída de un líder no significa el fin de una organización como esta. Por eso seguiremos coordinando a todo el sistema de seguridad detrás de sus células y cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional y la acción coordinada del Estado", afirmó Arrau.

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Perseguido como uno de los criminales más buscados de Suramérica, estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización. EFE