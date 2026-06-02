Delcy Rodríguez inicia el miércoles una visita a la India en busca de alianzas petroleras

Nueva Delhi, 2 jun (EFE).- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, iniciará mañana una visita oficial a la India hasta el próximo 7 de junio en la que se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, para discutir la cooperación petrolera en plena crisis energética mundial.

"La India, como saben, es un socio importante de Venezuela en las áreas de energía e inversión en el sector energético y estamos interesados ​​en explorar más oportunidades para mejorar", anunció este martes el portavoz de la cancillería india, Randhir Jaiswal, en una rueda de prensa.

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Según indicó el portavoz, Rodríguez vendrá acompañada por los ministros de Exteriores, Economía y Finanzas, Ciencia y Tecnología, Comunicación e Información, y Transporte.

Esta visita oficial, la primera a Asia desde que funge como presidenta interina, confirma lo adelantado el pasado 21 de mayo por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien reveló el viaje de la mandataria interina en busca de acuerdos petroleros.

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"Nuestras empresas petroleras estatales han realizado inversiones en el sector energético de Venezuela y durante esta visita Venezuela es un socio energético importante para nosotros. Exploraremos cuestiones relativas a la seguridad energética, a nuestras empresas del sector público, comercio e inversión", agregó Jaiswal.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, la India ha reactivado con fuerza la compra de crudo venezolano para reducir su dependencia al petróleo de Rusia y sortear las sanciones comerciales de Washington.

A principios de año, el propio Modi mantuvo una conversación telefónica con la presidenta interina en la que sellaron un pacto para profundizar la cooperación energética ante la necesidad de liquidez del Gobierno venezolano.

Como consecuencia, Venezuela se ha convertido en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India durante abril y mayo, situándose sólo detrás de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, en un momento en que el gigante asiático enfrenta una aguda crisis de suministro por la guerra en Oriente Medio.

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Tras el bloqueo en el estrecho de Ormuz, la India ha importado unos 319,2 miles de barriles diarios (kbd) de crudo venezolano en lo que va de mayo, un aumento del 13,9 % respecto al mes anterior, según cifras compartidas con EFE por la consultora Kpler.