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China declara libre de fiebre aftosa a todo Brasil

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Río de Janeiro, 2 jun (EFE).- El Gobierno de Brasil, mayor productor y abastecedor mundial de carne bovina, anunció este martes que China ha declarado a todo el territorio brasileño como libre de fiebre aftosa.

"El reconocimiento amplía oportunidades para las exportaciones de productos bovinos y porcinos oriundos de Brasil en el mercado chino, como menudencias y carne sin hueso", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

China fue el principal destino de la carne bovina brasileña en 2025, con 1,68 millones de toneladas compradas, cerca del 48 % de todos el volumen exportado por el país (3,5 millones de toneladas).

Las ventas al gigante asiático dejaron ingresos a Brasil en 2025 por 8.900 millones de dólares, del total de ventas por 18.030 millones de dólares.

De acuerdo con el ministerio brasileño de Exteriores, la decisión de China de declarar a todo Brasil libre de fiebre aftosa, fruto de 20 años de negociaciones, pueden elevar aún más las ventas de productos agropecuarios del país al gigante asiático, que el año pasado sumaron 50.000 millones de dólares.

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El anuncio de las autoridades sanitarias chinas coincidió con la visita que el canciller brasileño, Mauro Vieira, concluyó este martes a Pekín.

La decisión revoca varias restricciones a la compra de carnes brasileñas impuestas en los últimos años por China, que solo reconocía como libre de fiebre aftosa a doce de los 27 estados brasileños.

El anuncio de China se produce un año después de que la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) declarara a Brasil como país libre de fiebre aftosa sin vacunación. EFE

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EFE

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