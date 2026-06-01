Sevilla acogerá en junio la primera edición de la Liga Futura Moeve con 12 equipos alevines femeninos de Liga F

La Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en Sevilla, acogerá del 12 al 14 de junio la primera edición de la Liga Futura Moeve, que reunirá a 12 equipos de categoría alevín (Sub-12) de la competición profesional y que busca apuntalar el desarrollo del talento femenino.

El torneo fue presentado este lunes en la sede de Moeve en Madrid, donde se realizó el sorteo de los grupos que repartió al FC Barcelona, Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Costa Adeje Tenerife, el Athletic Club, el Levante UD, el RCD Espanyol, el Sevilla FC, el Madrid CFF, el DUX Logroño, el FC Badalona Women y el Deportivo ABANCA en tres grupos. Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros se clasificarán para los cuartos de final de un torneo donde se disputarán un total de 28 partidos y en el que se concederán además tres premios individuales: a la mejor jugadora (MVP), la máxima goleadora y la portero menos goleada.

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La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, confesó que este es un proyecto "importante para el futuro del fútbol profesional femenino", pero que sobre todo "es importante para el alma", acordándose de esa gente que "lleva tanto tiempo en el fútbol femenino" como puede ser su caso y que no tuvo "la oportunidad de jugar un torneo como este".

"Es más que un torneo y por eso estamos tan ilusionados. Es una experiencia para disfrutar, formaros, competir y, sobre todo, para soñar porque luego vais a ser las futuras futbolistas de Liga F", añadió dirigiéndose a algunas de las niñas presentes en el acto.

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La dirigente recordó que "desde el nacimiento de Liga F" tenían este proyecto "en cabeza", pero que "tuvo que llegar Moeve" para darles "ese impulso" y hacer que ahora sea "una realidad". Además, destacó "la apuesta que se hace en España por el talento y la formación de canteras desde hace muchos años", haciendo hincapié en que "el 70 por ciento" de las jugadoras de la Liga F Moeve son "nacionales y de cantera". "Liga F no nació para organizar una competición, nacimos para inspirar, liderar un cambio social y transformar", advirtió.

Por su parte, Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, recalcó que este proyecto les provocaba "mucho orgullo". "Es un momento muy ilusionante para nosotros. Este es el nacimiento de una nueva liga que va a abrir puertas y quitar barreras. En Moeve decimos que el mundo es mejor si jugamos todos y esa es nuestra idea, si quieres decidir el futuro hay que crearlo. Por esta liga pasarán las estrellas del futuro, pero también cientos de niñas que aprenderán sobre el esfuerzo, la colaboración o jugar en equipo", apuntó.

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La jugadora del Madrid CFF Sandra Villafañe celebró este nuevo torneo que confirma que el fútbol femenino va a "más". "Estos torneos son importantes para que las niñas se vayan adaptando a una competición con los mejores clubes y así se van a desarrollar mucho más y van a aprender a estar con sus compañeras y a diferentes situaciones. Estos torneos hacen que más niñas quieran apuntarse a jugar al fútbol, las canteras sean más grandes y el futuro del fútbol femenino sea mejor", expresó la defensa.

Finalmente, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, apuntó que esta Liga Futura Moeve "significa muchas cosas" y que también hay que "pensar en un futuro que es también educativo". "Es un proyecto de país y un modelo de sociedad porque los niños y las niñas van a entender la igualdad mucha mejor. Se ha sembrado una semilla con este proyecto extraordinario", afirmó.

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--GRUPOS DE LA LIGA FUTURA MOEVE.

A: Deportivo ABANCA, FC Badalona Women, Madrid CFF y Atlético de Madrid.

B: Costa Adeje Tenerife, FC Barcelona, Levante UD y Sevilla FC.

C: Athletic Club, RCD Espanyol, DUX Logroño y Real Sociedad.