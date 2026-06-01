Rusia convoca a la encargada de negocios lituana por el desmantelamiento de cementerios con soldados soviéticos

Las autoridades de Rusia han convocado este lunes a la encargada de negocios de Lituania en el país, Jolanta Tubaite, para protestar por las acciones de las autoridades lituanas para desmantelar un cementerio en el que hay enterrados soldados y oficiales soviéticos.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que se ha trasladado una "enérgica protesta" a Tubaite ante los "nuevos y bárbaros planes de las autoridades de liquidar el cementerio en el que hay enterrados ciudadanos soviéticos que murieron en las batallas liberando Lituania de los nazis".

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Así, ha señalado que ya el pasado mes de abril se produjo una situación parecida en la ciudad de Siauliai, y ha tildado estos actos de "campaña de profanación de los restos de combatientes". "Esto no está cesando sino que se está intensificando", ha lamentado. El pasado mes de abril, la diplomática fue convocada en respuesta a la demolición de un monumento funerario en honor a los militares del Ejército Rojo.

El Gobierno ruso manifestó entonces que dichas acciones resultaban "especialmente cínicas" dada la cercanía del aniversario del Día de la Victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, que se celebra en Rusia el 9 de mayo.

Moscú afirmó entonces que la destrucción, el daño o la profanación de tumbas militares, incluidas las ubicadas en el extranjero, es "punible", según las legislaciones del territorio ruso.

Datos del Ministerio de Cultura cifran en 160 las tumbas de soldados soviéticos en Lituania. Todas ellas han sido incluidas en el registro de propiedad cultural del país. Con la independencia de Lituania a principios de la década de los 90 comenzó también una operación de eliminación de estatuas y monumentos de la era soviética.

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