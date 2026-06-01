Irán pide a Pakistán que continúe la mediación tras suspender las conversaciones con EEUU

Islamabad, 1 jun (EFE).- Irán solicitó este lunes a Pakistán que mantenga sus esfuerzos diplomáticos para facilitar la desescalada con Estados Unidos y preservar el alto el fuego, horas después de suspender las negociaciones indirectas con Washington por la ofensiva de Israel contra Hezbolá en el Líbano.

"El ministro de exteriores (Abás) Araqchí solicitó a Pakistán que continúe utilizando sus buenos oficios para ayudar a facilitar la desescalada en la situación actual y apoyar los esfuerzos para mantener el alto el fuego", añadió en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Pakistán.

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Según la nota, la petición se realizó durante una llamada entre Araqchí y su homólogo paquistaní, Ishaq Dar.

"Araqchí expresó su seria preocupación por los recientes acontecimientos en la región, incluidas las violaciones del alto el fuego en el Líbano por parte de Israel y las órdenes del Gobierno israelí respecto a un posible ataque en zonas de Beirut", añadió el comunicado.

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Dar transmitió la "seria preocupación" de Pakistán y subrayó la importancia de garantizar que el alto el fuego se mantenga para evitar cualquier ruptura de los acuerdos existentes.

El anuncio, reportado el lunes por la agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, asesta un nuevo golpe a los esfuerzos diplomáticos destinados a poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Según Tasnim, el equipo negociador de Irán ha dejado de intercambiar mensajes con Washington a través de mediadores de terceros países en respuesta a los continuos ataques contra el Líbano, donde la campaña más amplia de EE.UU. e Israel ha reavivado las hostilidades entre Israel y Hezbolá.

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Las tensiones han seguido aumentando después de que Irán se atribuyera la responsabilidad de un ataque contra una base aérea estadounidense, una medida que llegó en represalia por los ataques aéreos estadounidenses contra objetivos militares iraníes durante el fin de semana. EFE