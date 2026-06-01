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Irán denuncia el incumplimiento del alto el fuego y advierte de que se defenderá "con todo su poder"

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El Gobierno iraní ha criticado este lunes el "continuo incumplimiento" por parte de Estados Unidos y de Israel del alto el fuego del 8 de abril y ha advertido de que se defenderá "con todo su poder y capacidad" apelando a la "legítima defensa".

"Es evidente que la República Islámica de Irán defenderá sus intereses con todo su poder y con todas sus capacidades, conforme a su derecho inherente a la legítima defensa en cualquier lugar que considere necesario", ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en un comunicado.

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Teherán recuerda que el alto el fuego que entró en vigor el 8 de abril "afecta a todos los frentes, incluido Líbano". Pese a ello, ha habido "flagrantes violaciones del alto el fuego" por parte de Estados Unidos, entre las que cita los "ataques contra buques mercantes iraníes".

Mientras, Israel "está violando burdamente el alto el fuego" con ataques a "la integridad territorial y la soberanía nacional de Líbano" que han provocado "miles de muertos y el desplazamiento de dos millones de personas". "Violar el alto el fuego en cualquiera de los frentes supone su violación en todos los frentes", ha advertido Irán.

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Teherán reconoce los "esfuerzos" de Estados Unidos para obligar a Israel a detener su "agresión" contra Líbano en los primeros días tras la entrada en vigor del alto el fuego, pero considera que "la responsabilidad directa de Estados Unidos es evidente".

Por todo ello, Irán ha advertido de las "peligrosas consecuencias" de la violación del alto el fuego y "ha pedido el fin de estas agresiones y crímenes".

La ofensiva de Israel contra Líbano, que se han intensificado en la última semana, deja ya más de 3.400 muertos y 10.300 heridos desde el pasado 2 de marzo.

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