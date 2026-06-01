Agencias

EEUU impide el paso a 121 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes

Guardar
Google icon
Imagen 6SRFPWF27BGGXNCJTGOOT4MV34

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este lunes de que ya son 121 los buques comerciales que han visto imposibilitado su paso a través del estrecho de Ormuz en lo que son ya más de seis semanas de un cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en plenos contactos para poner fin al conflicto.

"Miles de militares estadounidenses en el mar, en el aire y en tierra están colaborando en el bloqueo que Estados Unidos mantiene actualmente contra Irán. A fecha de 1 de junio, las fuerzas del CENTCOM han desviado 121 buques comerciales y han inmovilizado cinco para garantizar el cumplimiento de las medidas", ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor. A pesar de que el Gobierno estadounidense confirmó el pasado jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por la zona, Washington sigue imponiendo sanciones contra buques y entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo iraní en un intento por mantener la presión sobre Teherán.

A ello se suma que las autoridades de Irán han suspendido este lunes las conversaciones con Estados Unidos en represalia por los continuos bombardeos de Israel contra Líbano, que se han intensificado en la última semana y que dejan ya más de 3.400 muertos y 10.300 heridos desde el pasado 2 de marzo, pese a que también en este territorio hay un alto el fuego en vigor.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán paraliza las negociaciones con EE.UU. por los ataques en Líbano, según un medio iraní

Infobae

Petro presidirá una sesión del Consejo de Seguridad sobre la paz en Oriente Medio

Infobae

Agenda informativa multisoporte América para el lunes 1 de junio de 2026

Infobae

Kast dice que su política de austeridad causará "dolor", pero no habrá recortes sociales

Infobae

Hizbulá dice que Israel encara "grandes dificultades" para consolidarse en castillo clave

Infobae