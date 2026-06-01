EEUU impide el paso a 121 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este lunes de que ya son 121 los buques comerciales que han visto imposibilitado su paso a través del estrecho de Ormuz en lo que son ya más de seis semanas de un cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en plenos contactos para poner fin al conflicto.

"Miles de militares estadounidenses en el mar, en el aire y en tierra están colaborando en el bloqueo que Estados Unidos mantiene actualmente contra Irán. A fecha de 1 de junio, las fuerzas del CENTCOM han desviado 121 buques comerciales y han inmovilizado cinco para garantizar el cumplimiento de las medidas", ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

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La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor. A pesar de que el Gobierno estadounidense confirmó el pasado jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por la zona, Washington sigue imponiendo sanciones contra buques y entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo iraní en un intento por mantener la presión sobre Teherán.

A ello se suma que las autoridades de Irán han suspendido este lunes las conversaciones con Estados Unidos en represalia por los continuos bombardeos de Israel contra Líbano, que se han intensificado en la última semana y que dejan ya más de 3.400 muertos y 10.300 heridos desde el pasado 2 de marzo, pese a que también en este territorio hay un alto el fuego en vigor.

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