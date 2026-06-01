Mikel Oyarzabal: "Me siento uno más en la convocatoria, todos buscamos el bien colectivo"

El delantero de la Real Sociedad y la selección española Mikel Oyarzabal defendió este lunes que se siente "uno más en la convocatoria" del combinado nacional, porque "todos" buscan "el bien colectivo", al mismo tiempo que se mostró "con serenidad y confianza" antes del Mundial, porque son "los mismos" que levantaron la Eurocopa.

"Están con sus respectivos procesos de recuperación y cada uno haciendo el trabajo que le toca para intentar llegar en las mejores condiciones a esos primeros partidos, que seguro que es así. Anímicamente están bien, dentro de lo normal. Las lesiones son parte de esto y sabemos cómo funciona, así que con normalidad", dijo en el 'Media Day' de la selección en Las Rozas sobre los futbolistas -Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Merino- que vienen de lesión.

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En su caso, recordó su ausencia en Qatar 2022 también por un problema físico. "En el anterior Mundial me pasó lo que me pasó y no pude estar. Así que, agradecido a la vida por poder estar aquí. Creo que también si me pasó aquello en ese momento, quizás gracias a eso estoy hoy aquí. Así que tomarlo con positividad y feliz. Y con ilusión de poder hacer algo bonito y que la cosa salga bien", deseó.

"Yo siempre me he sentido querido, por mis compañeros, por el 'staff', por el entrenador, que es lo que uno quiere. Siempre que lo he hecho bien o lo he hecho mal me lo han dicho y es con lo que me quedo. Está claro que fuera siempre hay mucho ruido y siempre se habla, pero lo que vale es lo de dentro y creo que la gran familia que tenemos también va un poco por ahí", expresó.

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Porque para Oyarzabal la presión externa y el cartel de favoritos no es "ni a favor ni en contra". "Hace dos años tampoco nadie apostaba por nosotros y luego salió como salió, entonces ni una cosa ni la otra. Nosotros estamos tranquilos, igual que hace dos años, confiados en que podemos hacerlo bien, en que nos podemos enfrentar a cualquiera y que le podemos ganar. Luego veremos como sale, pero con confianza y tranquilidad", comentó.

"Nosotros no le damos importancia, está claro que aquí fuera se puede hablar más o menos, al contrario que en la EURO que nadie nos daba por favoritos, pero nosotros somos los mismos que los de la EURO, lo tomamos igual, con serenidad, con tranquilidad, con confianza y confiando y creyendo que podemos enfrentarnos y hacerle frente a cualquiera", agregó.

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Oyarzabal destacó el "equilibrio" entre la experiencia de los veteranos y la juventud en la selección. "Es importante que haya un poco de todo, porque los jóvenes quizás te dan un poquito más de desparpajo, los veteranos un poquito más de temple en algunos momentos, pero creo que hay muchos jugadores jóvenes que aunque por edad sean jóvenes llevan muchos partidos, muchas situaciones vividas ya en el fútbol y también tienen ese temple y esa tranquilidad", analizó.

"Les aconsejo que disfruten, que sean ellos mismos, que si están aquí es porque el míster considera que nos pueden ayudar, porque tienen talento, porque tienen compromiso y que pongan todo lo que tienen a disposición del equipo para que la cosa salga bien como grupo", añadió.

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Así, el atacante se siente "uno más dentro de la convocatoria". "Eso es lo importante, aquí todos buscamos el bien colectivo y luego está claro que cada uno tiene que poner lo que tiene de manera individual para el servicio colectivo, pero lo importante es el grupo, es el equipo, es que todo vaya bien colectivamente y que luego, si alguno se luce individualmente, será siempre en beneficio del equipo", advirtió, porque al de la Real Sociedad le da "un poco igual" que le pongan la etiqueta del '9' de España.

"Soy el mismo que hace cuatro años y voy a seguir siéndolo igual. Mi manera de actuar no va a cambiar por ser una cosa u otra. Creo que lo he hecho así también en el club, en la Real, y creo que eso es lo que funciona", afirmó, antes de no entrar a valorar una pregunta sobre su futuro y un posible fichaje por el FC Barcelona. "No voy a responder nada a esto porque ahora estamos aquí, en la selección, centrados en el Mundial y ahora mismo mi cabeza está aquí", señaló.

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Oyarzabal no sabe si este es su "mejor momento" de su carrera, aunque se encuentra "bien". "Estoy disfrutando del fútbol, de la vida, soy feliz y creo que eso es muy importante también para jugar", comentó. "Luis nos conoce muy bien a todos, ha coincidido prácticamente con todos en las categorías inferiores y sabe lo que cada jugador en cada momento le puede dar", dijo.

El delantero no cree que hay "mucha" diferencia con la selección que se proclamó campeona de Europa en 2024. "Es verdad que siempre va a haber cambios, porque el fútbol es así, pero lo que es el grupo y lo que es el equipo, lo que es el núcleo, es más o menos lo mismo", opinó.

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"He tenido la suerte de marcar en todas (las finales que ha jugado) y ojalá se dé la oportunidad ya del simple hecho de jugarla y ojalá también se pueda dar el hecho de marcar. Si no es así, intentaré, si me toca jugar, ayudar en el campo", expresó.

Finalmente, abordó la situación de Fermín López, que no estará en el Mundial por lesión. "Han sido y serán momentos duros para él. Es difícil porque quedarte a las puertas, y más en su caso que ha sido algo de última hora... Mandarle todo el ánimo del mundo, estamos con él, que se recupere bien, que todavía es muy joven y que seguro que tiene la oportunidad de poder disputar muchos más momentos importantes como este. Volverá seguro a tope, igual que estaba ahora", zanjó.

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