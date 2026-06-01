La primera ministra ucraniana ofrece enviar expertos a Lituania tras incidentes con drones

Riga, 1 jun (EFE).- La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, ofreció este lunes enviar expertos de su país a Lituania para encontrar modos de prevenir que se produzcan más incidentes con drones ucranianos desviados de su ruta por Rusia, como los que han provocado alertas antiaéreas en ese país báltico o en las vecinas Letonia o Estonia.

En una rueda de prensa conjunta con la primera ministra lituana, Inga Ruginiene en Vilna, Sviridenko afirmó: "Hemos hablado mucho sobre la necesidad de un equipo de expertos que venga de Ucrania para ayudar a crear un sistema adecuado para interceptar drones, para crear una red común de radares".

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La primera ministra ucraniana había sido preguntada por el tema tras haber alabado los esfuerzos del Gobierno lituano por cooperar en ámbitos como la defensa civil, la seguridad energética y la ayuda militar a Kiev.

Las dos dirigentes, que encabezaron este lunes unas consultas intergubernamentales, enfatizaron que Rusia, como país agresor de Ucrania, es la responsable de todos los efectos directos e indirectos de la guerra, como los impactos de drones desviados.

Por otro lado, en una publicación de Facebook, Sviridenko anunció que ambos Gobiernos han llegado a un acuerdo para importar más gas natural licuado (GNL) procedente de EE.UU. o de Oriente Medio a Ucrania a través de la terminal lituana de Klaipeda.

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La empresa ucraniana Naftogaz ya estaba utilizando esta vía pero se ha tomado la decisión de intensificar el flujo por esta ruta, señaló la primera ministra.

Lituania y sus vecinos bálticos han experimentado en las últimas semanas una serie de impactos de drones y de alertas antiaéreas por incursiones de drones en su espacio aéreo.

El pasado 20 de mayo una de estas alertas obligó a la propia Ruginiene y al presidente Gitanas Nauseda a cobijarse en un refugio antiaéreo después de que los sensores detectaran un objeto volador que se aproximaba desde Bielorrusia.

La alerta, que volvió a ser levantada rápidamente, se produjo un día después de que un caza rumano de la misión de vigilancia aérea de la OTAN despegase de una base lituana para derribar un dron que había penetrado en el espacio aéreo de Estonia.

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En Letonia el incidente más grave relacionado con los ataques ucranianos contra objetivos en la retaguardia rusa se produjo el 7 de mayo, cuando dos aparatos voladores desviados se estrellaron contra un depósito de petróleo vacío, lo que provocó una crisis política que desembocó en la dimisión del Gobierno.EFE