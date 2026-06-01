La selección mexicana cumple su primer entrenamiento tras anuncio del equipo mundialista

México, 1 jun (EFE).- La selección mexicana regresó este lunes a entrenamientos con un elevado estado de ánimo luego de que el seleccionador, Javier Aguirre, anunciara la noche pasada la lista de jugadores para El Mundial 2026 y acabara con las incertidumbres.

Aguirre, que a partir del 11 de junio dirigirá su tercer Mundial, luego de los de 2002 y 2010, comandó junto a su auxiliar Rafael Márquez una práctica bajo el sol en las afueras de la Ciudad de México.

Una de las notas más alentadoras de la jornada la protagonizaron los cinco futbolistas que se recuperan de lesiones y recibieron la confianza de Aguirre, que los llevará al torneo a pesar de sumar pocos minutos de juego con sus equipos en lo que va de año.

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Los centrocampistas Édson Álvarez, del West Ham; y Luis Chávez, del Dínamo de Moscú; y los delanteros César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca) y Santiago Giménez (Milan) corrieron, hicieron regates y mostraron estar sanos, camino de recuperar la forma deportiva.

México enfrentará el jueves próximo a Serbia en el último amistoso antes del Mundial, en un duelo en el que Aguirre saldrá con un cuadro titular parecido al que utilizará contra Sudáfrica una semana después en la inauguración.

Después de siete mundiales consecutivos en los que se clasificó a octavos de final, de la mano del entrenador argentino Gerardo Martino México fue eliminado en la fase de grupos en Catar 2022. Ahora, que será una de las sedes de la competición, espera a ser protagonista.

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Las dos veces anteriores en que México fue anfitrión de la Copa del Mundo, en 1970 y 1986, se clasificó a los cuartos de final, su mejor actuación, una meta que se ve difícil aunque no imposible.

El primer objetivo de Aguirre es terminar primero del grupo A, en el que se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. De lograrlo, el equipo asumirá los dieciseisavos de final en el estadio Azteca contra un tercer lugar de grupo, y de ganar jugará los octavos de final otra vez en la Ciudad de México.

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Aunque perdió por lesiones al guardameta Luis Malagón, al lateral Rodrigo Huescas y al centrocampista Marcel Ruiz, y a pesar de tener a cinco jugadores de regreso aún con dolencias, México cuenta con una mayoría de jugadores en un elevado momento de forma deportiva, en lo cual confía Aguirre.

Este martes el grupo de jugadores realizará su penúltimo entrenamiento antes de enfrentar a Serbia.