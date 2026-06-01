El petróleo de Texas sube un 2,7 %, hasta 89,72 dólares, tras ataques entre EE.UU. e Irán

Nueva York, 1 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 2,7 %, hasta 89,72 dólares el barril, después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques este fin de semana a la vez que trabajan en un acuerdo para poner fin a la guerra.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,36 dólares respecto al cierre del viernes, cuando el optimismo por un acuerdo entre Washington y Teherán presionó el precio a la baja.

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El precio del crudo remontó este lunes después de que EE.UU. anunciara que interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra sus tropas en Kuwait y la Guardia Revolucionaria de Irán denunciara una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país.

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) explicó que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana, en respuesta a "acciones agresivas" de Teherán, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales.

Irán por su parte afirmó haber llevado a cabo los ataques contra la base estadounidense en Kuwait porque fue desde donde se lanzó el bombardeo a Goruk y la isla de Qeshm.

Estas ofensivas se producen en medio de las conversaciones para cerrar un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión "final" sobre el tema que concluyó sin acuerdo, según medios estadounidenses.

Este fin de semana, Trump aseguró no tener prisa por cerrar el acuerdo porque quiere "un buen trato". Por su parte, Teherán le reprocha estar alargando las negociaciones por sus "posiciones contradictorias". EFE