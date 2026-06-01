Enrique Riquelme: "Raúl González Blanco será el director deportivo si soy presidente del Real Madrid"

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme ha desvelado que Raúl González Blanco será el director deportivo del club si gana las elecciones, ya que es "un madridista de verdad" y "no hay nadie que conozca mejor la casa blanca".

"Si yo soy presidente del Real Madrid, Don Raúl González Blanco será el director deportivo", declaró en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER. "Para este proyecto y en la situación en la que está el Real Madrid, necesitamos volver a nuestros valores y que los puedan transmitir. Es una leyenda de Madrid, alguien que ha jugado en el Real Madrid 16 temporadas, 741 partidos, más de 300 goles, y ha sido internacional más de 100 veces. No hay nadie que conozca mejor la casa blanca", añadió.

PUBLICIDAD

Así, confía en que el exfutbolista y exentrenador madridista pueda dar más "profesionalidad" a la cantera. "Tiene que haber una cultura de profesionales que sean madridistas, que no permitan que nadie pueda hacer daño al Real Madrid, y una de esas personas es don Raúl González Blanco", manifestó.

"Le expliqué el proyecto, lo que esperábamos de él y lo que pensamos que puede aportar, y cuanto más lo conozco más seguro estoy de que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él, es que es un madridista de verdad. Es alguien que no va a permitir nunca que nadie le ha daño a Real Madrid", continuó.

PUBLICIDAD

En otro orden de cosas, desveló que Rodrigo Hernández es "uno de los dos nombres" de futbolistas que ha barajado. "Es un grandísimo jugador de fútbol. Lleva los valores de la profesionalidad y la competitividad, fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección española, y me encantaría un jugador como Rodri para el Real Madrid. Si soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid", afirmó.

También anunció que tiene cerrado un entrenador y un delantero "extranjero", y habló del futuro de Kylian Mbappé y Vinícius. "Son grandísimos jugadores los dos, probablemente de los mejores en el mundo en su posición. Tienen contrato con el Real Madrid y, por tanto, son jugadores del Real Madrid", expresó.

PUBLICIDAD

Además, Riquelme explicó que su principal motivo para presentarse es "parar la venta del club". "No me lo podía creer. Convoca elecciones para seguir, para convocar luego una Asamblea y después un referéndum para la venta del club. Me siento orgulloso de haber tomado la decisión adecuada. Mi línea roja era la venta del club", dijo.

"Lo que sabemos seguro es que (Florentino Pérez) va a vender el club, lo siguiente es que hay que comprarse unas gafas descontinuadas de Apple de 4.500 euros para ver el fútbol en casa y la última, hablar de mí. Me hubiese encantado poder debatir, pero no quiere", añadió.

PUBLICIDAD