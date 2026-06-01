Agencias

El petróleo de Texas se dispara 7 % tras paralizar Irán la negociación de paz con EE.UU.

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Nueva York, 1 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparaba este lunes un 7 % tras conocerse que Irán ha paralizado las negociaciones de paz con EE.UU. por los ataques israelíes contra el Líbano, días después de que ambas naciones alcanzaran un preacuerdo.

A las 11:45 hora local de Nueva York (15:45 GMT) los contratos futuros del WTI para entrega en julio subían un 7,13 % con respecto al cierre del viernes y sumaban 6,23 dólares, situándose en 93,59 dólares el barril.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, divulgó hoy que el equipo negociador iraní ha suspendido las conversaciones y el intercambio de mensajes con EE.UU. y además cerrará por completo el estrecho de Ormuz, señalaba el medio económico CNBC.

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