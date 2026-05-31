Exteriores impulsa una campaña contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual en América Latina

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación impulsará desde este lunes una campaña de sensibilización y prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual que será difundida desde los consulados españoles en los países de América Latina, en colaboración con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).

"La lucha contra la trata de seres humanos es una prioridad del Gobierno y también de la propia acción exterior española al constituir una grave vulneración de los derechos humanos", ha destacado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al tiempo que ha subrayado la importancia de la prevención temprana y la información veraz como herramientas "fundamentales para proteger la libertad, la dignidad y la seguridad de las mujeres".

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Según informa Exteriores, América Latina es una de las regiones en las que la trata de mujeres con fines de explotación sexual con destino a España tiene mayor incidencia y la campaña se lanza con el objetivo de "prevenir la captación de mujeres y niñas en origen y proporcionar información clara y accesible sobre qué es la trata, cómo operan las redes de explotación y cuáles son las principales señales de alerta ante posibles situaciones de riesgo".

Entre las recomendaciones que recoge se incluyen la importancia de no entregar documentos personales, verificar por escrito cualquier oferta de empleo o estudios, desconfiar de promesas de viaje inmediatas, proteger la información en redes sociales y mantener siempre canales de contacto con personas de confianza.

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