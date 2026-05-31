Tras una agitada noche, PSG desfilará junto a la Torre Eiffel y será recibido por Macron

París, 31 may (EFE).- Tras una agitada noche que desembocó en 416 detenciones en Francia, de las que 283 se produjeron en París, y 7 policías heridos, el PSG, campeón europeo por segunda vez consecutiva, desfilará este domingo al pie de la Torre Eiffel; será recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron; y celebrará la conquista del título en el Parque de los Príncipes.

Tras desembarcar en la capital francesa desde Budapest, donde los parisinos vencieron en los penaltis al Arsenal, comenzará el desfile del equipo a las 14 horas locales (12 GMT) en la zona del Campo de Marte, una basta explanada a los pies de la Torre Eiffel donde se espera que se congreguen cerca de 100.000 hinchas.

PUBLICIDAD

A continuación, serán recibidos en el Palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron, a las 18:10 hora local (16:10 GMT). Poco después, a las 18:45 horas, Macron hará una declaración pública sobre la hazaña del PSG.

A las 19:30 horas locales, se celebrará, en el Parque de los Príncipes, una velada especial de recepción a los campeones.

Los festejos en Francia de la segunda Champions del PSG estuvieron, como el año pasado, salpicados de disturbios, aunque de menor intensidad.

Además de destrozos en la zona de los Campos Elíseos, donde se reunieron 20.000 personas para ver la final, y en las proximidades del estadio del PSG, se produjeron altercados y pillajes en otras ciudades francesas, especialmente en Rennes, Estrasbourgo, Clermont-Ferrand y Grenoble.

PUBLICIDAD

En una rueda de prensa durante la madrugada, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó los incidentes de "absolutamente inaceptables" y detalló que de los siete agentes de policía heridos, uno de ellos lo ha sido de gravedad en la ciudad de Agen, con un traumatismo craneoencefálico.

El pasado año, cuando el PSG venció su primera Champions, hubo graves disturbios en diversos puntos de Francia: dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas. Solo en París se produjeron 500 detenciones.

Para evitar episodios como los de 2025, las autoridades franceses habían puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado. Se desplegaron en todo el país 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 estuvieron en París y en su área metropolitana.

PUBLICIDAD