Trump apunta que está "cerca" de un acuerdo con Irán y no tiene prisa por negociar el fin de la guerra

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este sábado que Washington se encuentra próximo a alcanzar un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear y ha defendido que las negociaciones avanzan en la dirección deseada por su Administración, al tiempo que ha advertido de que mantiene abierta la posibilidad de una respuesta militar si las conversaciones no prosperan.

"Estamos cerca de un muy buen acuerdo, y si podemos cerrarlo, perfecto. En caso contrario, vamos a terminarlo de otra manera", ha declarado el mandatario durante una entrevista para la cadena Fox News. El inquilino de la Casa Blanca ha señalado además que Teherán está cediendo gradualmente a las exigencias estadounidenses y ha asegurado que las autoridades iraníes habrían renunciado incluso al desarrollo de armas nucleares.

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El magnate neoyorquino ha insistido en que la prioridad sigue siendo alcanzar una solución pactada, pero ha subrayado que Estados Unidos recurrirá a la fuerza si no logra sus objetivos mediante la diplomacia. "Estamos logrando un gran acuerdo; de lo contrario, volveremos atrás y lo terminaremos militarmente", ha sentenciado.

El hipotético desarrollo de un arma nuclear iraní está en el centro de las conversaciones. Según explicó Trump durante la entrevista, el texto que tienen entre sus manos los negociadores no solo insta a Teherán a que no fabrique la bomba, sino que se abstenga de obtenerla por ningún otro medio.

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"Al principio (los iraníes) dijeron: 'No desarrollaremos un arma nuclear'. Yo dije: '¿Y qué pasa si compran un arma nuclear?'. Así que ahora dicen: 'No desarrollaremos ni compraremos de ninguna manera un arma militar'. Esa es una gran diferencia", ha señalado el presidente.

A pesar de la amenaza militar, Trump ha recalcado que su resultado óptimo es la consecución de un acuerdo porque "salva vidas" y, además, "permite que el estrecho de Ormuz quede inmediatamente abierto nada más firmar". La reapertura de este paso estratégico y el programa nuclear iraní son las dos principales cuestiones que se están tratando en estas negociaciones. "Así de simple", ha remachado el mandatario.

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En cualquier caso, Trump ha apuntado que su Gobierno está consiguiendo "poco a poco" los resultados que persigue, si bien las negociaciones avanzan lentamente debido a la firmeza de la parte iraní en la mesa de diálogo. "Son negociadores muy duros. Lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Si uno tiene prisa, no va a llegar a un buen acuerdo", ha expuesto.

Durante la misma entrevista, Trump ha justificado nuevamente la actuación de Washington frente a Teherán y ha argumentado que las operaciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos han impedido que el país persa adquiera armamento nuclear. "Si no los hubiéramos atacado con bombarderos B-2 hace nueve meses, ahora mismo tendrían un arma nuclear", ha insistido.

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Por otro lado, ha reconocido que ha evitado atacar una parte significativa de la estructura militar iraní al considerar que sus Fuerzas Armadas son "bastante moderadas". "Hemos dejado a sus Fuerzas Armadas en paz", ha indicado, antes de argumentar que en conflictos anteriores se cometieron errores al destruir por completo las capacidades de un país, dificultando su reconstrucción durante décadas.

Ligado a lo anterior, el presidente estadounidense ha hecho autocrítica sobre las intervenciones militares pasadas de Estados Unidos en Oriente Próximo y ha comparado la actual guerra con Irán con la invasión de Irak de 2003. "Lo hicimos fatal. Fue una auténtica tontería. No deberíamos haber estado allí en primer lugar", ha dicho en referencia a Irak, antes de añadir que "tampoco deberíamos haber estado en Irán".

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No obstante y pese a estas críticas, Trump ha defendido la necesidad de actuar frente a las capacidades nucleares iraníes y ha reiterado que la situación actual sería "completamente diferente" si Estados Unidos no hubiera intervenido contra las instalaciones de la República Islámica.