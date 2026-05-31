El final de 'The Bear' y lo nuevo de 'House of the Dragon' dominan las series de junio

Redacción Internacional, 31 may (EFE).- El final de 'The Bear', que alcanza su quinta temporada, la nueva entrega de 'House of the Dragon' y el estreno de la miniserie 'Cape Fear' con Javier Bardem en Apple TV, destacan en la parrilla de junio de las plataformas de streaming, junto a una amplia oferta de estrenos y regresos de series.

- 'The Bear' (Disney+, 26 de junio)

'The Bear', una de las series más famosas de los últimos años, ganadora de 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, llega a su quinta y última temporada con ocho nuevos episodios. La serie dramática protagonizada por Jeremy Allen White centra su nueva entrega en la viabilidad del restaurante, ahora en manos de Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie (Abby Elliott), tras los cambios realizados por Carmy.

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- 'House of the Dragon' (HBO Max, 21 de junio)

La tercera temporada de la serie derivada del universo de 'Game of Thrones', ambientada 200 años antes de la ficción original, promete nuevas intrigas y luchas de poder dentro de la Casa Targaryen. La producción ya ha sido renovada por una cuarta temporada, prevista para 2028.

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- 'Cape Fear' (Apple TV, 5 de junio)

Inspirada en la novela 'The Executioners' y en la película que adaptó Martin Scorsese ('El cabo del miedo', 1991) y producida por Steven Spielberg, la serie retrata el terror de un matrimonio de abogados formado por Anna (Amy Adams) y Tom Bowden (Patrick Wilson), cuando Max Cady (Javier Bardem), el criminal al que enviaron a prisión, sale en libertad buscando venganza.

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- 'Sugar' (Apple TV, 19 de junio)

La segunda temporada de la serie, protagonizada y producida por Colin Farrell, recupera al detective privado John Sugar, que regresa con un nuevo caso mientras continúa la búsqueda de su hermana desaparecida. El reparto incorpora nuevos nombres como Tony Dalton, Jin Ha y Raymond Lee.

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- 'Avatar: The Last Airbender' (Netflix, 25 de junio)

La popular serie sigue a Aang, el joven Avatar, que debe dominar los cuatro elementos (agua, tierra, fuego y aire) para restaurar el equilibrio de un mundo amenazado por la temible Nación del Fuego. En la segunda temporada, y tras una victoria agridulce, el Avatar Aang, Katara y Sokka se reagrupan y emprenden una misión para convencer al esquivo Rey de la Tierra de que se una a su lucha.

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- 'Oasis' (Netflix, 19 de junio)

Esta producción española de suspense con elementos de drama familiar tiene como escenario El Oasis, un complejo vacacional lujoso, que cuenta con playas privadas, instalaciones VIP y un sofisticado sistema de seguridad. Es el sitio ideal para pasar las vacaciones, pero los planes de sus huéspedes deberán cambiar cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición.

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- 'Every Year After" (Prime Video, 10 de junio)

La serie basada en la novela superventas de Carley Fortune, está ambientada en el pueblo de Barry’s Bay y relata a lo largo de seis años una historia romántica sobre los primeros amores y las decisiones que marcan la vida. El libro en el que se inspira permaneció 16 semanas en la lista de más vendidos de The New York Times y ha superado el millón de ejemplares vendidos.

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- 'The Agency' (Skyshowtime, 21 de junio)

'The Agency' sigue a Martian, un agente de la CIA interpretado por Michael Fassbender, que vive infiltrado mientras trata de conciliar su identidad con su misión. Su amante, Samia (Jodie Turner-Smith), es una prisionera política en Sudán, y está dispuesto a todo para intentar salvarla. En una situación límite, Martian debe decidir hasta dónde llegar para proteger el amor, su vida y su misión. La serie cuenta también en su reparto con Jeffrey Wright y Richard Gere. EFE

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