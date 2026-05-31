Asraf enfría el supuesto acercamiento de Isabel Pantoja a su hija: "Tendrán que quedar y hablar las cosas"

MADRID (CHANCE)

Asraf Beno ha vuelto a pronunciarse sobre la complicada relación entre Isabel Pantoja y su hija Isa P, dejando claro que, si tiene que producirse un acercamiento, no será a golpe de focos ni de conciertos. En plena expectación por el próximo concierto de la tonadillera en Sevilla y los rumores sobre un posible reencuentro madre e hija en el marco de la gira, el modelo ha marcado sus propias líneas rojas y ha insistido en que, antes de cualquier gesto público, tiene que haber una conversación privada entre ambas.

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"Antes de ir al concierto sí, tendrá que quedar con su madre y hablar las cosas", afirma Asraf, tajante, subrayando que, en su opinión, el orden lógico pasa por un encuentro íntimo y sincero antes de dar cualquier paso de cara a la galería. Con esta frase, el marido de Isa P deja claro que no es partidario de escenificar una reconciliación sin que antes se hayan tratado, en privado, los temas pendientes entre madre e hija.

Pese a las informaciones que apuntan a que Isabel Pantoja tendría como principal objetivo volver a acercarse a su hija, el marido de la joven asegura que, al menos de manera directa, nadie le ha trasladado ese supuesto propósito. "A mí no me constan esas cosas", sentencia, restando peso a los rumores que sitúan a la artista centrada en recomponer la relación con Isa en esta etapa de su vida. Aun así, sus palabras no cierran del todo la puerta a que ambos puedan estar presentes en el concierto de la tonadillera en Sevilla: preguntado por si asistirán o no, se limita a responder con cautela: "No lo sé".

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En la misma línea de prudencia, Asraf evita confirmar si actualmente existe algún tipo de contacto entre madre e hija. Lejos de alimentar titulares o de desvelar detalles de la intimidad familiar, se mantiene en su sitio y deriva cualquier explicación a la propia protagonista: "Bueno, eso se queda... te lo dirá Isa", responde, dejando claro que será ella, y no él, quien decida si quiere hacer público el estado real de su relación con Isabel Pantoja.