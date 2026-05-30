Región rusa crea ministerio dedicado a la protección contra ataques de drones ucranianos

Moscú, 30 may (EFE).- La región rusa de Nizhni Nóvgorod, a 400 kilómetros al este de Moscú, creó un ministerio especialmente dedicado para protegerse de los ataques de drones ucranianos, informó este sábado el portal independiente de Meduza.

El nuevo ministerio, llamado Ministerio de Protección de Instalaciones, se ocupará de "la protección del espacio aéreo de la región y sus instalaciones de servicios públicos y energía, que se encuentran entre los principales objetivos de los ataques con drones enemigos", se lee en el decreto firmado por el gobernador regional ruso, Gleb Nikitin.

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El órgano se coordinará sobre todo con los ministerios de Energía y Vivienda y Servicios Públicos.

Nizhni Nóvgorod es una de las regiones moderadamente castigadas por drones ucranianos. Recientemente fueron atacadas la refinería de petróleo de Kstovo y otras instalaciones en Dzerzhinsk.

El jueves un dron impactó contra el tribunal regional en el centro de la capital homónima, dañando el techo del edificios.

Durante la pasada noche, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 127 drones ucranianos que atacaron territorios controlados por Rusia. EFE