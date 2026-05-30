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Muere el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin a los 104 años de edad

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El filósofo y sociólogo francés Edgar Morin ha fallecido a los 104 años de edad este viernes en París, según ha anunciado su familia, una muerte recordada desde el centro a la izquierda política, el "pensador del siglo", según el presidente francés, Emmanuel Macron.

Filósofo teórico del "pensamiento complejo", fue miembro de la resistencia durante la ocupación nazi y participó en el Partido Comunista Francés hasta su expulsión disidente.

Autor de unos cuarenta libros, se mantuvo activo en el debate político a pesar de su avanzada edad y tiene el reconocimiento por derribar las barreras entre disciplinas como la Historia, la Filosofía y la Ciencia.

Nacido en 1921, fue pacifista y activista antifascista en la década de 1930, miembro de la Resistencia y, posteriormente, opositor a la Guerra de Argelia. Fue miembro del Partido Comunista entre 1941 y 1951 y más recientemente defensor de un cambio para defender el medio ambiente.

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"Soldado de la Resistencia, activista y espíritu libre, escritor y pensador del siglo, defensor de la naturaleza y de los pueblos, Edgar Morin fue la personificación del humanismo", ha puesto de relieve el presidente francés, Emmanuel Morin

"Me entristece saber que el mundo ha perdido a uno de sus grandes pensadores", ha declarado por su parte el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, en su homenaje a "un hijo de Ménilmontant, un antifascista y un activista por un despertar de conciencias". Por su parte, Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, ofreció un "sentido homenaje a la memoria de Edgar Morin" porque "un ejemplo nunca muere".

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