El precio del vodka en Rusia crece un 15 % interanual y un 12 % desde principios de año

Moscú, 30 may (EFE).- El precio del vodka en Rusia creció un 14,9 % en un año y un 12,2 % desde principios de 2026, informó este sábado la asociación de productores Rusprodsoyuz.

"Una de las principales razones del aumento de precios es el incremento de los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas. Este aumento afecta directamente al coste final del producto", aseguró el director de la asociación, Dmitri Vostrikov, citado en una entrevista por TASS.

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El experto también defiende que la subida de precios es debido a los incrementos de los costes de las materias primas, la energía, logística, componentes y otros factores.

De este modo, el vodka alcanza casi los 950 rublos (unos 13 euros) por litro, convirtiéndose en una de las bebidas alcohólicas más caras del país.

Con la entrada del año, el impuesto especial sobre el alcohol con una graduación superior al 18 % es de 824 rublos por litro, una crecida del 11,4 %.

Las empresas más afectadas han sido las de gama baja, que ya comenzaron su transición hacia segmentos de productos más cotizados. EFE