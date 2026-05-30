Partido Laborista de Malta prevé participación del 87,3 % al cierre de urnas

Roma, 30 may (EFE).- El Partido Laborista de Malta estimó una participación del 87,3 % al cierre de los colegios a las 22.00 horas para las elecciones generales que se celebraron este sábado convocadas un año antes del fin natural de la legislatura por el actual primer ministro, el laborista Robert Abela.

Si la cifra se confirma oficialmente, supondría un aumento del 1,6 % en la participación final en las elecciones de 2022, explicaron los medios malteses.

A las 14:00 horas, la Comisión Electoral informó que el 43,90 de los 341.351 electores ya habían emitido su voto, registrándose un aumento en la participación en los 13 distritos en comparación con las elecciones de 2022.

Las urnas serán transportadas al centro de recuento de votos en Naxxar, donde todas las papeletas se colocan hacia abajo, un proceso que se prevé que dure toda la noche y el escrutinio comenzará a las 9 de la mañana del domingo.

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Tras el cierre de los colegios la presidenta maltesa, Myriam Spiteri Debono, emitió un comunicado agradeciendo al electorado su participación y el ejercicio de su derecho "en este proceso democrático de nuestro país".

También expresó su agradecimiento a los partidos políticos "que, durante las últimas cinco semanas, llevaron a cabo su campaña electoral de manera serena, tranquila y madura". “Esto augura un buen futuro”, añadió la presidenta.

El primer ministro de Malta, Robert Abela, del Partido Laborista, anunció que se celebrarían elecciones parlamentarias anticipadas al considerar que Malta "necesita un gobierno con un mandato renovado que pueda centrarse exclusivamente en la estabilidad y las necesidades del país, dadas las numerosas tensiones internacionales".

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El Partido Laborista ganó las últimas elecciones en marzo de 2022. Abela, abogado de profesión, es miembro del Parlamento desde 2017 e hijo de George Abela, presidente de la República de Malta entre 2009 y 2014.

Es primer ministro desde 2020, con una sólida mayoría parlamentaria, tras tomar las riendas del Partido Laborista después de la dimisión de Joseph Muscat, salpicado por la corrupción y el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.

El principal rival de Abela en las elecciones es Alex Borg, líder del Partido Nacionalista de centroderecha, elegido hace unos meses. EFE