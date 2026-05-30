(Crónica) Ceuta y Sporting terminan la temporada con victoria

La AD Ceuta culminó la temporada en LaLiga Hypermotion 2025/26 con un triunfo (1-0) este sábado en la última jornada contra el Albacete, mientras que el Real Sporting remontó (1-2) al Granada.

El equipo de la ciudad autónoma puso el broche en el Alfonso Murube a la temporada de su regreso a la elite, 45 años después, sumando 61 puntos. Después de cuatro jornadas sin ganar en casa, el Ceuta se empeñó en un final feliz ante su público y contra un Albacete que llegaba con cuatro victorias seguidas.

PUBLICIDAD

Marcos Fernández hizo el gol del encuentro a los 17 minutos y, aunque el conjunto manchego generó sus ocasiones, el Ceuta supo terminar con buen sabor de boca, con aroma a despedida en los cambios, una campaña siempre más cerca de arriba que de abajo.

Por otro lado, el Sporting, que finalizó con 61 puntos también y tres victorias algo tardías para meterse en los 'playoffs' por el ascenso, remontó en el Nuevo Los Cármenes, con goles en el descuento de cada mitad. En el 92' llegó el definitivo 1-2 de Brian Oliván, colándose en el homenaje a Manu Trigueros en su retirada.

PUBLICIDAD

En el tercer partido sin nada en juego adelantado a este sábado en Segunda, la Real Sociedad B y una descendida Cultural y Leonesa empataron (1-1), con los dos goles en la segunda mitad en Anoeta.