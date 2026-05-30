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Corea se entrenará en México en una cancha idéntica a la del Estadio Guadalajara

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Guadalajara (México), 30 may (EFE).- La selección de Corea del Sur tendrá su campamento en el club Verde Valle en Guadalajara que posee una cancha idéntica a la del estadio de la ciudad, donde el equipo disputará dos partidos de la fase eliminatoria del Mundial.

Las dos canchas cuentan con sistemas de ventilación y drenaje de alta eficiencia y un diseño que acelera el escurrimiento. Una de ellas fue construida con pasto natural y la otra es híbrida, con fibra sintética italiana, para lograr la certificación FIFA Quality Pro, detalló en entrevista a EFE la directora de operaciones del Estadio Mundialista y de Verde Valle, Ainara Zatarain.

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"La cancha uno de Verde Valle quedó igual con las mismas características que la que tenemos en Estadio (Guadalajara) y la cancha dos lo único distinto es que no es híbrida y no tiene la pendiente de la del estadio", dijo.

Verde Valle es propiedad del equipo Chivas de Guadalajara y fue designado a Corea por la FIFA, luego de que directivos de la federación de ese país quedaron conformes con los requerimientos técnicos y logísticos, afirmó Zatarain.

"Superamos la expectativa de FIFA. Verde Valle es un centro de alto rendimiento pensado también para albergar algún tipo de selección y Corea está satisfecho con lo que vio", afirmó.

Corea abrirá el Mundial en Guadalajara el 11 de junio cuando se enfrentará a República Checa; el 18 jugará contra México, y el 24, se medirá ante Sudáfrica, en Monterrey.

El gimnasio que utilizarán los seleccionados coreanos es tres veces más grande que el que el club tenía originalmente y contará con una estructura de doble altura, la última tecnología en aparatos de entrenamiento físico y un área especial para que los preparadores físicos realicen ejercicios de 'sprint'.

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Zatarain explicó que el área de vestidores y las destinadas para el cuerpo técnico no sufrió ninguna modificación, pues cumplía con los requerimientos aunque la sala para conferencias y atención a la prensa internacional sí fue ampliada y reubicada para dar más facilidades técnicas.

Reveló que la selección coreana se quedará en la ciudad todo el mes de junio, incluso cuando deba enfrentarse a Sudáfrica Monterrey.

Zataraín dio a conocer que el club también recibirá a la selección de España que utilizará el 'training site' del equipo, ubicado en el Sports Arena, a unos nueve kilómetros de distancia del estadio y en el que entrenarán un día antes de que disputen el partido contra Uruguay.

"Tenemos acercamiento con España, pero para el centro que es el 'training site' y que está diseñado para que puedan se puedan entrenar dos días antes, un día antes del partido", concluyó. EFE

(foto)

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EFE

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