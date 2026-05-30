Dirigentes rivales del principal partido opositor turco se movilizan tras las medidas de las autoridades

El dirigente interino del Partido Republicano del Pueblo (CHP) Kemal Kiliçdaroglu, nombrado por un tribunal, ha celebrado este sábado un acto en Ankara mientras que el líder de la formación elegido por proceso interno, Özgür Özel ha hecho lo propio en Estambul en una pugna abierta por el control del grupo político.

Kiliçdaroglu ha intervenido durante un acto frente a la sede del CHP en Ankara con motivo de la festividad islámica de Eid al Adha o Fiesta del Sacrificio. Kiliçdaroglu ha entrado en la sede del CHP en Ankara, asaltada por las fuerzas de seguridad la semana pasada y ha planteado la necesidad de "limpiar" el partido y de celebrar una votación para elegir a su líder "lo antes posible".

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"Quienquiera que gane esa votación será el líder legítimo del partido", ha asegurado. El acto se ha cerrado con la liberación de varias palomas blancas frente a la sede.

Özel, por contra, ha estado en el Güvenpark de Estambul, cerca de la sede provincial de la formación política para denunciar de nuevo las medidas adoptadas por las autoridades para desarticular al grupo.

Özel ha destacado que no se trata de una pugna interna dentro del CHP, sino de "una cuestión de Recep Tayyip Erdogan", ha proclamado entre gritos de la multitud contra el "traidor" de Kiliçdaroglu.

Un tribunal de Ankara ha declarado nulo el congreso de 2023 en el que fue elegido Özel por supuestas irregularidades, por lo que que ha anulado su nombramiento en favor de su antecesor, Kiliçdaroglu.

Los analistas han asegurado que Özel podría tener opciones de derrotar al actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, en unas elcciones presidenciales, previstas inicialmente para 2027.

Otro dirigente del CHP y posible candidato afín a Özel es el exalcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, depuesto y encarcelado desde el año pasado.