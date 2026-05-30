El francés Sebastián Castella encabezará corrida en Cinco Villas, en el centro de México

Ciudad de México, 30 may (EFE).- El francés Sebastian Castella encabezará la corrida de este domingo en la Plaza de Cinco Villas, en la localidad de Santiago Cuautlalpan, en el central Estado de México, junto a los mexicanos Octavio García ‘El Payo’ y Diego San Román, en donde lidiarán reses de la ganadería de Los Encinos.

El pequeño coso de Cinco Villas, ubicado a unos 30 kilómetros de la Ciudad de México, mantiene la actividad taurina viva para los aficionados capitalinos, privados estos por el reglamento taurino, que obliga las denominadas “corridas sin sangre”, de poder acudir a la Plaza México de la capital del país.

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El cartel, compuesto por el ya consagrado torero francés, contará también con la principal figura mexicana del momento, Diego San Román.

Castella tendrá su segunda tarde en territorio mexicano en la plaza de Cinco Villas, luego de que el viernes 29 de mayo toreó en Tlaxcala en una corrida goyesca en la que cortó una oreja del primer toro de su lote.

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Días antes, el 22 de mayo, el diestro galo vio cómo se le escapaba en Madrid un importante triunfo durante la Feria de San Isidro, de donde salió llorando desolado tras fallar con los aceros en el segundo de la tarde.

No era para menos, aquella tarde el toro recibió una vuelta al ruedo en el arrastre por su bravura. La faena del espada, de haber acertado con el estoque, le hubiese valido la puerta grande.

Por su parte, Diego San Román mantiene la regularidad lograda los últimos años en plazas de México. En este 2026 el torero queretano sumó salidas a hombros en Guadalajara, Monterrey y Apizaco, logrando apéndices en León y Cañadas de Obregón.

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El pasado 29 de mayo cortó dos orejas en la plaza de Tlaxcala. Su balance registra triunfos en la corrida de abril celebrada en este mismo recinto de Cinco Villas.

En el plano internacional, el diestro sumó un paseíllo en Las Ventas de Madrid el 5 de abril. Para los meses siguientes tiene firmada su inclusión en la feria francesa de Arles en septiembre.

En tanto, el matador Octavio García ‘El Payo’ acumula actuaciones en los primeros meses del año en recintos como la Provincia Juriquilla, Tlaxcala y la Feria de San Marcos en Aguascalientes.

Recientemente, el torero, triunfó en la Plaza Monumental de Monterrey durante el serial de mayo.

La ganadería de Los Encinos fue fundada en el año 1990 por su actual propietario, Eduardo Martínez Urquidi.