Mon Laferte confiesa su amor a México entre lágrimas en el Palacio de los Deportes

Ciudad de México, 30 may (EFE).- Vestida de novia, la cantante chilenomexicana Mon Laferte confesó este viernes su amor a México entre lágrimas y ofició en el Palacio de los Deportes la que será la primera de sus tres bodas musicales en la capital mexicana por su gira ‘Femme Fatale’, con la que también estrenará su nuevo álbum, ‘Femme Fatale Vol 2’, en junio.

“México os amo (....) bienvenidos al amor”, pronunció la artista al terminar las últimas notas de ‘Tormento’ (2015), un clásico de la artista.

Inmediatamente volvió a su último disco para entonar ‘Veracruz’, su canción de amor a México en la que narra con ternura y dolor el desamor que alguna vez vivió en tierras mexicanas, entre ellas las playas del estado costero.

Laferte, nacionalizada mexicana desde 2022, se sintió como en su casa tras haber tardado algo más de un año en regresar a su país con la gira de su último disco ‘Autopoiética’ (2023), un homenaje de la artista al país norteamericano en el que critica la conquista española y defiende a las mujeres mexicanas.

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La cantautora se sentó con un ramo de rosas blancas para entonar uno de los temas más especiales de su último disco, 'My One And Only Love', cuya letra recita junto a sus amigas musicales Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.

Con la boda aparentemente terminada, Laferte lanzó su ramo al público y cantó una versión españolizada de ‘Can't Take My Eyes’, un clásico de finales de la década de 1960 que ha sido interpretado por artistas de la talla de Michael Bublé o el grupo Muse.

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La chilenomexicana preparó la segunda parte de su concierto con pantallas que la mostraron vestida como una “femme fatale” a punto de presentar su candidatura a un concurso de belleza, que se transformó en una crítica hacia la cosificación de la mujer y contra el machismo.

Con esta reivindicación, la ganadora del Latin Grammy comenzó su tradicional espectáculo de cabaret al puro estilo ‘Chicago’ para poner en alto las letras de ‘Pornocracia’ o ‘Tirana’, algunos de sus más recientes éxitos.

“¿Me han echado de menos? Yo les extrañé”, reveló la cantante, de 43 años, en el meridiano de su espectáculo, mientras los aficionados gritaban su nombre y portaban coronas con flores sobre sus cabezas.

La nostalgia es parte de su estilo, por lo que repasó temas como ‘Amárrame’ (2017) o ‘Si tú me quisieras’ (2015).

Con el corazón un poco roto, confesó al público que dejó el repertorio más triste para el final, ese que “le hace llorar”, así fue que llegó el tema más esperado de la noche: ‘Mi buen amor’.

Los versos de este tema, que despuntó su popularidad, le provocaron un llanto profundo, que se fue disipando, como si la música en verdad fuera un bálsamo.

El pulmón de su público fue la mejor ayuda para que la también mexicana pudiera terminar el concierto con ‘Melancolía’, ‘Otra noche de llorar’ y ‘Tu falta de querer’.

Este sábado 30 y el domingo 31 de mayo la gira continuará en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México.

David Álvarez