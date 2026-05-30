El opositor José Daniel Ferrer ve replicable el modelo de Venezuela en Cuba y cree que "sobrarán" Delcy

El opositor cubano José Daniel Ferrer está convencido de que el modelo empleado por Estados Unidos para sacar del poder a Nicolás Maduro en Venezuela no solo es "replicable" en Cuba sino que podría implementarse incluso "más rápido" y da por seguro que "sobrarán" los Delcy Rodríguez dispuestos a tomar el relevo al régimen castrista.

En una entrevista con Europa Press, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denuncia "la situación de opresión y miseria extrema que vive el pueblo cubano" y en particular los presos políticos. Él mismo fue encarcelado durante la llamada Primavera Negra de 2003 y volvió a prisión por última vez en 2021 tras las protestas del 11 de julio antes de ser liberado en octubre de 2025 y desterrado a Estados Unidos.

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"No vemos otra opción que sacar al régimen por la fuerza. O se van ellos para salvar su pellejo y su fortuna, lo que le han robado al pueblo de Cuba, o que los saquen", sostiene, asegurando que no es algo que solo defienda él, sino "más del 80% de la población de Cuba, tanto dentro como fuera del país".

En este sentido, considera que la opción empleada por Estados Unidos en Venezuela, donde Maduro fue detenido el 3 de enero en una operación militar y pasó a tomar el relevo quien era entonces su vicepresidenta, Delcy Rodríguez con el visto bueno de la Administración de Donald Trump, es "replicable" en su país e incluso aquí podría implementarse "más rápido".

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NO VAN A DEFENDER AL RÉGIMEN

En Venezuela, esgrime, los militares tenían que proteger sus negocios pero en la isla, salvo los oficiales de mayor rango como generales y algunos coroneles, "todos desean que Cuba cambie y no van a hacer lo más mínimo por defender al régimen". Los militares "están tan deseosos como sus familiares por que el régimen termine y Cuba pueda salir de la situación de opresión y miseria extrema en que el régimen le ha sometido", sostiene Ferrer.

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Tras 67 años de castrismo "hay demasiado hastío, demasiado cansancio, demasiado agotamiento, demasiada desilusión, incluso entre miembros del Partido Comunista", valora el disidente cubano, que asegura que gracias a las redes sociales hace años "vienen viendo que los han engañado miserablemente".

"El régimen llama a resistir, a vivir en medio de privaciones, en medio de dificultades, de carencias, mientras ellos viven como millonarios a costa del sacrificio, del sudor, de la miseria del pueblo", denuncia.

Por eso, no duda en que llegado el momento Estados Unidos no tendrá problemas para encontrar a quién poner al frente del país. El régimen, afirma, no es tan monolítico como quiere aparentar sino que "esa cohesión se ve fundamentada en el terror, en el miedo, en la desconfianza".

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En estas casi siete décadas, incide el opositor, han caído altas figuras del régimen como quien fuera vicepresidente Carlos Lage o el que fuera ministro de Exteriores Felipe Pérez Roque porque en un momento dado "dejaron de ser fieles".

VAN A SOBRAR LOS DELCY RODRÍGUEZ

"Si eso ha ocurrido en tiempos más cómodos" para el castrismo, argumenta, ahora que están "bajo presión, bajo una situación de inminente colapso es obvio que van a sobrar los Delcy Rodríguez tanto a nivel de figuras políticas como de mandos militares", defiende el líder de UNPACU.

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Por otra parte, Ferrer considera que el hecho de que en Cuba no haya una oposición tan asentada como la que hay en Venezuela juega también a su favor. "La desventaja termina siendo nuestra ventaja", defiende el dirigente opositor.

Según él, hay un exilio "poderoso, política y económicamente hablando" en Estados Unidos y que está "bastante en sintonía" con la oposición interna. "Las estructuras que no tenemos dentro de la isla, sí las tenemos en el exterior", añade, subrayando que en Cuba hay una "oposición latente, creciente, muchas veces silenciada, clandestina".

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El exilio y la oposición están cada vez "mejor estructurados" y cuentan además con un "aliado" fundamental: el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Ferrer resalta que es "hijo de cubano, tiene el tema de Cuba como algo prioritario, como algo personal para él" lo cual es una ayuda importante.

CONTACTOS CON EEUU

En este sentido, reconoce que tanto él como otros opositores en el exilio como Rosa María Payá u Orlando Martínez así como dentro de la isla, como la líder de las Damas de Blanca Berta Soler y su marido Ángel Moya, uno de los 75 disidentes encarcelados durante la Primavera Negra, están en contacto con Rubio y con el Departamento de Estado.

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"Los contactos son constantes y fluidos", afirma, aunque reconoce que "obviamente" no les cuentan todo ni "cómo ni cuándo" se producirá la caída del régimen. No obstante, se muestra convencido de que "al régimen no lo salva ni Mao Zedong, ni Stalin, ni Lenin, ni Marx, que renazcan".

"El régimen está sentenciado, lo desea, lo quiere la inmensa mayoría de los cubanos y Estados Unidos está decidido a ponerle fin", señala Ferrer, que confía en que "eso va a ocurrir en cualquier momento en los próximos meses". "Difícilmente llegan a diciembre", vaticina.

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CRITICA LA TIBIEZA DE LA UE

Por otra parte, se muestra muy crítico con la postura actual de la UE, que considera "tibia" y que beneficia al régimen, y lo atribuye a la actitud "cómplice" que mantiene el Gobierno español. A su juicio, tanto España como la UE están a tiempo de apoyar al pueblo cubano, sobre todo si quieren preservar sus intereses económicos en la isla.

"Una Cuba libre y democrática que solo siente gratitud hacia Estados Unidos, obvio que no va a tener el más mínimo deseo o no va a tener mucho deseo de tener de socios comerciales a aquellos que fueron cómplices de la tiranía", vaticina.

Ferrer defiende "la tesis de que si la UE, Canadá y América Latina hubiesen sido más solidarios con el pueblo de Cuba", el régimen habría tenido que "dar pasos concretos" y el país no se encontrarían "en medio de una situación de tanta opresión, de tanta represión, de tanto abuso y de tantos crímenes".

"Como eso no ha sucedido, como Europa ha sido tibia, se ha mantenido distante, ajena, la mayor parte del tiempo, como América Latina en su mayoría también lo ha hecho" pues entonces ahora se ha llegado a la situación actual en la que la intervención militar parece la opción más probable, sostiene.