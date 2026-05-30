Agencias

La participación en las elecciones de Malta podría llegar al 87,5%

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La participación en las elecciones legislativas celebradas este sábado en Malta podría llegar a "casi el 87,5%", según la estimación del gobernante Partido Laborista.

De confirmarse, sería 1,9 puntos más que en las elecciones de 2022. El dato concuerda con la participación oficial publicada por la Comisión Electoral, del 43,59%.

Un total de 341.351 personas están censadas para ejercer su derecho en 852 centros de votación de todo el país. El recuento está previsto que dure toda la noche.

La presidenta de la Comisión Electoral, Myriam Spiteri Debono, ha agradecido a la población su participación "en este proceso democrático de nuestra país" y la "campaña electoral serena, calma y madura" de los partidos políticos.

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