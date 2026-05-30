Bad Bunny trae Puerto Rico a Madrid en la primera noche de su residencia

Bad Bunny ha convertido Madrid en Puerto Rico durante las tres horas de concierto en la primera de sus 10 noches de residencia en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

"¿Quién recuerda la última vez que yo estuve aquí? La verdad que ha pasado tanto tiempo que se me había olvidado que había tanta gente aquí en Madrid. Necesito que me recuerden cómo era Madrid", ha saludado Bad Bunny nada más comenzar.

PUBLICIDAD

Los termómetros marcaban más de 30º grados a las 20.00 horas y los seguidores de Benito Antonio Martínez Ocasio ha ido llegando al estadio madrileño con gorras, sombreros, camisetas de Puerto Rico y con las falsas cámaras de fotos que se han repartido en las puertas de acceso al recinto. La distancia entre Puerto Rico y Madrid se acortaba esta noche.

El espectáculo --que llega a las 3 horas-- se ha compuesto por un 'set list' de 33 canciones en el que ha hecho un repaso de su último trabajo 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' --álbum que ha inspirado toda la estética y puesta en escena-- pero también canciones que le han dado éxito internacional de otros discos como 'YHLQMDLG'.

PUBLICIDAD

Aunque las canciones y el orden son las mismas que en otras ciudades, en cada concierto Bad Bunny regala a los asistentes un canción exclusiva que no repite en otros lugares y esta noche ha sido el turno 'Adivino' con su paisano Myke Towers, que ha sido el invitado de esta primera noche.

"¿QUIÉN SE QUIERE VENIR CONMIGO A PR?"

El sapo concho --una especie endémica de Puerto Rico-- , la casita --inspirada en un edificio real que esta ubicado en la ciudad de Humacao-- o la vestimenta del guitarrista --que ha lucido una 'pava', un sombrero típico puertorriqueño mientras tocaba 'Entre dos aguas' de Paco de Lucía--. Todo ha sido un constante homenaje y viaje a la isla del artista. "¿Quién se quiere venir conmigo a PR?", ha preguntado el artista ante un público entregado.

PUBLICIDAD

Precisamente, la casita es una de las piezas centrales de todos los conciertos. Se trata de un escenario secundario de casi 13 metros de anchos que está diseñado como una réplica exacta de una vivienda tradicional del campo puertorriqueño. En este espacio el artista ha cantado canciones como 'Velda', que son las más ligadas están a su tierra.

Pero también sirve de escenario para otras personalidades del mundo de la cultura o incluso para los fans, que son elegidos por el equipo de Bad Bunny de entre los que están en la pista para subir y bailar en la residencia. En esta primera noche en Madrid, los invitados al "hogar" del artista han sido las actrices Ana de Armas y Ester Expósito o los futbolistas del Rayo Vallecano Sergio Camello e Isi Palazón. También han estado presentes Mvrk, María León, Chiara Ferragni y Clara Galle.

PUBLICIDAD

Otro de los momentos en los que se ha roto la distancia con el público es cuando Bad Bunny ha invitado a cuatro de sus seguidores a gritar el reivindicativo y festivo 'Acho PR es otra cosa', tras lo que ha comenzado 'VOY A LLeVARTE PA PR', seguido de 'Me porto bonito', 'No me conoce' y 'Bichiyal', ya desde el terrado de la casita. Antes de esto ha estado 15 minutos saludando a los asistentes que estaban en la primera línea de la pista.

"Hoy es la noche en la que regresé a Madrid, muchas gracias por estar aquí. Gracias por esperarme tanto tiempo, por manteneros queriéndome, escuchando mi música, creyendo en mí. Y más especial aún gracias por traerme de vuelta con mi música mi esencia mi cultura siendo quien soy".

PUBLICIDAD

La visita de Myke Towers solo ha sido otro de los puntos álgidos del concierto, que ha terminado con una auténtica fiesta y euforia por el reguetón y América Latina. El Metropolitano ha despedido al puertorriqueño con fuegos artificiales. Pero solo hasta mañana 31 de mayo, cuando volverá a empezar la fiesta. "Qué viva el perreo", ha celebrado Bad Bunny.