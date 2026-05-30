Generaciones de mujeres peruanas silencian sus dolencias mentales en 'Las nerviosas'

Rosa Díaz

Madrid, 30 may (EFE).- Las mujeres de la familia de la escritora peruana Rosa Chávez se definen a sí mismas como "nerviosas". "Somos bien nerviosas" suelen decir, pero nunca hablan de "ansiedad o depresión", explica la autora, que acaba de publicar un libro en el que aborda los prejuicios y el desconocimiento que rodea la salud mental de las mujeres.

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'Las nerviosas' (Penguin Random House) es el título de la publicación que este sábado Chávez presenta en la Feria del Libro de Madrid y en la que ofrece "imágenes literarias sobre los desequilibrios de ánimo y desbordes emocionales" de las mujeres de su familia y de ella misma.

En una entrevista con EFE, la escritora subraya que el hecho de que en una familia como la suya, en la que la melancolía ha viajado de generación en generación, nadie la mencione "con su nombre médico preciso" implica "desconocer el origen" de lo que te pasa y "las probables soluciones".

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"Es como si nuestro nerviosismo sea una peculiaridad innata a la que debemos resignarnos. Como si nuestro nerviosismo fuera una suerte de lunar de nacimiento (...) Un lunar mental que nos ha dejado el ánimo marcado para toda la vida", señala en el libro.

Chávez (Lima, 1988) considera que no sólo su familia desconoce lo que padece, sino que hay muchos prejuicios fruto de este mismo desconocimiento, como la idea de que entre las mujeres de las clases populares la depresión es poco común.

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Está extendida la idea de que "los pobres no tienen tiempo para deprimirse porque están trabajando todo el día, y las mujeres todavía menos porque trabajan fuera y dentro de casa".

Sin embargo, las investigaciones que Chavéz recoge en el libro, "hechas en Estados Unidos porque en Latinoamérica se ha investigado poco", demuestran que "las situaciones económicas desfavorables generan un estrés que propicia los síntomas depresivos o ansiosos".

Otro prejuicio que desmonta el libro es que los pobres "son más simples o sencillos", por lo que no experimentan los sentimientos "mentalmente complejos" ligados a la depresión.

Esta idea "discriminatoria" enlaza con el mito romántico que "a partir del siglo XX atribuye la depresión a cierta sensibilidad artística".

La tristeza que embarga a la autora de esta novela de no ficción no es solo suya. Antes que ella la sintieron su madre y su tía, y por lo que cuentan viene de más atrás.

Chávez explora ese pasado y emprende un viaje hacia el pueblo costero desde el que emigraron sus padres para instalarse en uno de los barrios populares de Lima, los llamados conos.

Los habitantes de los conos son llamados coneros, y los Chávez Yacila son coneros y cholos -personas de ascendencia indígena que viven en la ciudad-, dos apelativos que "aún hoy son considerados un insulto".

Su condición los sitúa en el estrato social donde más dolencias mentales sin diagnosticar hay, según la escritora.

A la falta de divulgación y el desconocimiento del paciente, se suma un sistema de salud como el peruano "que está colapsado y en el que es terrible obtener una cita médica en algún lugar".

Si además de conero y cholo eres mujer, otro elemento dificulta el diagnóstico: "el desconocimiento sobre el cuerpo de la mujer", ya que la medicina durante mucho tiempo "no ha prestado atención" a procesos específicos que "afectan al ánimo, como la menstruación o el parto".

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A lo largo del libro, la escritora visita decenas de médicos, lee infinidad de libros, pregunta en su entorno y abre muchos interrogantes, y finalmente encuentra "un tesoro", y una historia que contar. EFE

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