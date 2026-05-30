Cinco militares estadounidenses heridos en un ataque iraní contra una base militar en Kuwait

Al menos cinco militares estadounidenses han resultado heridos en un ataque iraní con misiles contra la base aérea de Ali Al Salem, en Kuwait, en el que además resultaron dañados dos drones MQ-9 Reaper, según fuentes directamente conocedoras de lo ocurrido citadas por la agencia de noticias Bloomberg.

El ataque ha ocurrido este sábado, 30 de mayo, y en el mismo se utilizaron misiles Faté-110, según la fuente, citada bajo condición de anonimato, que destaca que las defensas antiaéreas kuwaitíes lograron interceptar el proyectil.

Aún así, los restos causaron heridas leves a cinco militares y contratistas estadounidenses y destruyeron un dron MQ-9 y causaron daños graves a otro. Cada dron MQ-9 tiene un coste de unos 30 millones de dólares.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, responsable directo del despliegue militar norteamericano estadounidense en la región, no ha emitido por el momento ningún comunicado oficial al respecto.