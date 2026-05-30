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Fallece la directora de cine cordobesa Josefina Molina a los 89 años

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La directora de cine cordobesa y reconocida con el Goya de Honor en 2012, Josefina Molina, ha fallecido en Madrid este sábado, 30 de mayo, a los 89 años.

Según ha precisado la Academia de Cine a través de una nota, la también patrona de honor de la Fundación Academia de Cine, la cordobesa fue "una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y que trató de hacer del cine un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada".

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Asimismo, la directora de cine y teatro, guionista, realizadora de televisión y novelista se valió "de todos los medios que le fueron posibles" para contar las historias que narra en sus obras "luchando siempre por ser fiel a su mirada".

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