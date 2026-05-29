Von der Leyen acusa a Rusia de haber "cruzado una nueva línea" tras el impacto de un dron en Rumanía

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este viernes que Rusia "ha cruzado una nueva línea" después de que un dron impactara contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, un incidente que ha dejado varios civiles heridos "en territorio de la UE".

"La guerra de agresión de Rusia ha cruzado una nueva línea. La incursión de un dron ruso ha impactado en una zona densamente poblada de Rumanía, causando heridos civiles. En territorio de la UE. Expresamos nuestra plena solidaridad con Rumanía y su pueblo", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.

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La conservadora alemana ha avisado que mientras la Unión Europea sigue reforzando su seguridad y disuasión, especialmente en su frontera oriental, continuará aumentando la presión sobre Rusia, ahora con la preparación de un vigésimo primer paquete de sanciones contra Moscú.

La condena de Von der Leyen se produce horas después de que un dron haya impactado en la madrugada de este viernes contra un edificio de viviendas de Galati, ciudad ubicada en el este de Rumanía y próxima a la frontera con Ucrania, provocando una explosión seguida de un incendio.

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"Un dron entró en el espacio aéreo rumano, fue detectado por el radar en la zona sur de la ciudad de Galati y se estrelló contra el tejado de un bloque de viviendas, provocando un incendio tras el impacto", ha informado el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado.

El suceso ha coincidido con la reanudación por parte de Rusia de los "ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía", según ha indicado la cartera de Defensa en su misiva.

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Este incidente tiene lugar días después de que un dron ucraniano entrara por error en el espacio aéreo de Estonia, y después de que drones rusos llevaran a Letonia y Lituania a declarar alertas por la posible incursión de estos en sus territorios.

El martes, la presidenta de la Comisión se reunió justamente con los presidentes de Estonia, Letonia y Lituania, y advirtió de que la situación que viven los países bálticos con alertas aéreas por la incursión de drones en su territorio no son "incidentes aislados", sino "una estrategia deliberada de Rusia para desestabilizar las sociedades democráticas" que podría extenderse a toda Europa.

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