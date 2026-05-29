Medio estatal chino avisa de contramedidas al "reequilibrio comercial" que busca la UE

Pekín, 29 may (EFE).- Una cuenta en redes sociales asociada a la televisión estatal china CCTV aseguró este viernes que China "responderá" si Bruselas sigue adelante con el instrumento que prepara para hacer frente a lo que algunos Estados miembros consideran sobrecapacidad industrial china, poco antes de un debate comunitario sobre la relación económica con Pekín.

La cuenta Yuyuan Tantian en la red social Weibo, un canal que el medio estatal emplea habitualmente para fijar la postura de Pekín en disputas internacionales, afirmó hoy que China tomará represalias "de inmediato" si la UE impulsa esa herramienta, citando fuentes exclusivas.

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Según el texto, Pekín podría abrir investigaciones "antidiscriminación" o sobre seguridad de la cadena de suministro contra medidas europeas, y adoptaría sus propias contramedidas en caso de que "se dañen los intereses nacionales o empresariales chinos".

La publicación sostiene además que China "no teme" las fricciones comerciales y las afrontará "hasta el final", y rechaza de plano la "lógica absurda" europea sobre un supuesto exceso de capacidad industrial china.

A juicio de Yuyuan Tantian, el aumento del déficit comercial europeo no responde a una presión externa derivada de la producción china, sino al efecto combinado de la "modernización manufacturera del país asiático y de las limitaciones energéticas" que afronta Europa.

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El mensaje también trata de devolver el argumento a Bruselas al señalar que productos europeos como carne, vino, artículos de lujo o cosméticos ocupan cuotas significativas en el mercado chino, y plantea si, aplicando la misma lógica, cabría considerar también que existe un exceso de capacidad en esos bienes vendidos en China.

La publicación llega en un momento de creciente tensión entre ambas partes. El Colegio de Comisarios europeos debatirá este viernes el rumbo de la relación económica con China y posibles cambios en los instrumentos comerciales de la UE para responder a distorsiones del mercado y proteger sectores estratégicos.

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En los últimos días, el vicepresidente de la Comisión Europea Stéphane Séjourné defendió la necesidad de un "reequilibrio comercial" con China, en un contexto de déficit superior a 360.000 millones de euros.

Pekín reaccionó el jueves por medio de la portavoz de Exteriores Mao Ning, que calificó ese objetivo de "proteccionista" y avisó de que China "tomará las acciones necesarias" para defender sus intereses.

El cruce de mensajes se suma a una cadena de fricciones recientes entre China y la UE, marcadas por las disputas sobre vehículos eléctricos, tecnologías limpias, controles a la exportación, investigaciones europeas por subsidios y los planes comunitarios para reforzar el 'made in Europe'. EFE

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